Вошла в полосу затяжного кризиса: доктор экономических наук объяснил, как Китай может подставить Россию

После резких заявлений Дональда Трампа в отношении России о введении против нее пошлин в случае отказа идти на прекращение огня, свое слово сказал Китай. Си Цзиньпин отметил, что Москва и Пекин должны усилить взаимную поддержку.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что Китай делает громкие заявления в отношении России, однако на самом деле мало что делает. Пекин уже не имеет экономической заинтересованности в сотрудничестве с Москвой.

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Почему Пекин больше не заинтересован в российской нефти?

Липсиц подчеркнул, что Китаю уже не нужны природные ресурсы России – он не хочет строить второй газовый трубопровод "Сила Сибири-2", несмотря на многолетние уговоры россиян. Пекину не нужен газ в таком объеме. Также он ввел пошлины и сократил закупку российского угля.

"Китай сейчас даже российскую нефть будет покупать в меньшем объеме. Это происходит на фоне того, что Индия вообще, возможно, не будет ее покупать. Поэтому никто не может ответить, кому Россия будет продавать свою нефть. Даже по низким ценам", – подчеркнул он.

Обратите внимание! На фоне угроз США, что страны, которые покупают российский экспорт, могут попасть под санкции, министр нефти Индии Гардип Сингх Пури заявил, что его страна в силах справиться с возможными проблемами из-за остановки российского импорта. Индия может поставлять нефть из других стран, в частности, из Гайаны.

КНР, по словам доктора экономических наук, сейчас меняет свою экономику и поэтому у Пекина снижается потребность в нефти. Она необходима или для производства пластика, или бензина, дизельного топлива и других химических продуктов. Однако в Китае потребность в дизтопливе снижается. В 2025 году у них невероятный бум производства тяжелых электро грузовиков.

Поэтому у России "светлая" перспектива падения спроса на нефть и от Китая, и от Индии. Это очень серьезная угроза, которая способна нанести сильный удар по экономике России,

– предположил он.

Россия, как заметил Липсиц, живет экспортом нефти и газа. И если не будет доходов от экспорта, нефтяная промышленность может стать убыточной, начнется ее свертывание и тогда упадут и другие доходы, которые государство получает от нее.

Также снизятся налоги на прибыль нефтяных компаний, начнутся увольнения, соответственно будет меньше отчислений на социальное страхование и пополнение пенсионного фонда. Если сократится производства дизельного топлива и бензина, то, по мнению доктора экономических наук, уменьшатся акцизы на это топливо, а это 60% цены бензина.

Российская нефтяная промышленность вошла в полосу острого и длительного кризиса. Все это может привести к тому, что Россия потеряет большое количество доходов, которые нечем заместить. Резервов же почти не осталось,

– подчеркнул Игорь Липсиц.

Поэтому для России складывается довольно страшная ситуация, но она даже на этом страшном фоне будет пытаться продолжать воевать. Пока экономика не рухнет, как это произошло в Советском Союзе.