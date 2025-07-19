Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що Китай робить гучні заяви щодо Росії, проте насправді мало що робить. Пекін вже не має економічної зацікавленості у співпраці з Москвою.

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Чому Пекін більше не зацікавлений у російській нафті?

Ліпсіц підкреслив, що Китаю вже не потрібні природні ресурси Росії – він не хоче будувати другий газовий трубопровід "Сила Сибіру-2", попри багаторічні вмовляння росіян. Пекіну не треба газ у такому обсязі. Також він запровадив мита та скоротив закупівлю російського вугілля.

"Китай зараз навіть російську нафту буде купувати у меншому обсязі. Це відбувається на тлі того, що Індія взагалі, можливо, не буде її купувати. Тому ніхто не може відповісти, кому Росія буде продавати свою нафту. Навіть по низьких цінах", – наголосив він.

Зверніть увагу! На тлі погроз США, що країни, які купують російський експорт, можуть потрапити під санкції, міністр нафти Індії Гардіп Сінгх Пурі заявив, що його країна має сили впоратися з можливими проблемами через зупинку російського імпорту. Індія може постачати нафту з інших країн, зокрема, з Гайани.

КНР, за словами доктора економічних наук, зараз змінює свою економіку і тому у Пекіна знижується потреба у нафті. Вона необхідна або для виробництва пластику, або бензину, дизельного пального та інших хімічних продуктів. Однак в Китаї потреба у дизпальному знижується. У 2025 році у них неймовірний бум виробництва важких електро вантажівок.

Тому у Росії "світла" перспектива падіння попиту на нафту і від Китаю, і від Індії. Це дуже серйозна загроза, яка здатна завдати сильного удару по економіці Росії,

– припустив він.

Росія, як зауважив Ліпсіц, живе експортом нафти та газу. І якщо не буде прибутків від експорту, нафтова промисловість може стати збитковою, почнеться її згортання і тоді впадуть й інші прибутки, які держава отримує від неї.

Також знизяться податки на прибуток нафтових компаній, почнуться звільнення, відповідно буде менше відрахувань на соціальне страхування та поповнення пенсійного фонду. Якщо скоротиться виробництва дизельного пального та бензину, то, на думку доктора економічних наук, зменшаться акцизи на це паливо, а це 60% ціни бензину.

Російська нафтова промисловість увійшла у смугу гострої та тривалої кризи. Все це може призвести до того, що Росія втратить велику кількість прибутків, які немає чим замістити. Резервів же майже не залишилось,

– підкреслив Ігор Ліпсіц.

Тому для Росії складається доволі страшна ситуація, але вона навіть на цьому страшному тлі намагатиметься продовжувати воювати. Поки економіка не повалиться, як це відбулось у Радянському Союзі.