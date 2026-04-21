Готова ли Россия открыть второй фронт: в Центре глобалистики оценили риски для стран Балтии

Россия может готовиться к возможному наступлению на страны НАТО, несмотря на то, что не имеет успехов на фронте в Украине. Владимир Зеленский считает, что для осуществления этого замысла Кремль может объявить мобилизацию. Вопрос в том, в какой форме может произойти агрессия россиян.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в разговоре с 24 Каналом оценил возможности России открыть второй фронт одновременно с продолжением боевых действий в Украине. Также Минобороны России обвинило страны Европы в намерениях увеличить поставки дронов Украине и обнародовало "адреса" предприятий в разных государствах, где якобы изготавливают эти БпЛА.

Какой может быть агрессия России против стран Европы?

"Новый фронт аналогичный широкомасштабным боевым действиям, которые проводятся в Украине, Россия сейчас не может открыть. Ей даже трудно удается одновременно осуществлять наступления и на юге, и на востоке украинской территории. Поэтому для открытия еще одного направления у россиян недостаточно ресурсов", – уверен руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Стоит знать. Политолог из Германии Игорь Эйдман считает, что Россия не имеет сегодня ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну со странами НАТО. Однако Владимир Путин может попытаться "нащупать, насколько НАТО готово к коллективному сопротивлению", например, по поддержке стран Балтии. По его мнению, это может быть локальная акция, чтобы проверить оборону НАТО и его единство.

В то же время Россия имеет опыт ведения гибридной войны, например, во время оккупации Крыма. Тогда ее осуществили менее 100 тысяч "зеленых человечков". Также, использовав десятки тысяч парамилитарных формирований, россиянам удалось захватить часть Донбасса в 2014 году.

Поэтому вопрос в подготовке и основе таких операций. Это работа прежде всего спецслужб. Такой гибридный фронт Россия может запустить на любом участке. Особенно там, где уже есть "подпитанная" почва для проведения таких операций. Страны Балтии в этом смысле первыми приходят на ум,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

В то же время Россия может информационно давить на другие страны относительно военной помощи Украине. В частности Швеция готовится передать украинцам новейшую систему противовоздушной обороны. Нельзя исключать, что из-за давления Москвы партнеры могут отказаться от поддержки Киева, ведь им самим понадобится защита от вероятной агрессии России.

Однако, по мнению руководителя программ безопасности, в Швеции понимают, что помогая Украине, они защищаются сами. Кроме комплексов ПВО, шведы по подтвержденной информации, передают свои противокорабельные ракеты. Таким образом Швеция демонстрируют России, какое имеет вооружение и что готова к возможной агрессии.

