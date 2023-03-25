Оккупанты могут готовить "жест доброй воли" на Херсонщине: в ОК "Юг" назвали признаки

Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные Силы Украины выжимают из врагов "добрую волю" для ухода с территории Херсонской области. Это происходит за счет боевых действий.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что признаки "доброй воли" россиян в Херсонской области есть, пишет 24 Канал. Следует заметить, что оккупанты пытаются там паковать намародеренные вещи и отправлять их в Россию.

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Что происходит в Херсонской области

Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" – когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все мародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, – это как правило подготовка к тем самым "жестам",

– заявила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что такие "жесты" нас устраивают, если россияне сами соблазнятся и уедут.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга рассказала, что такие действия врага спровоцированы нашей боевой работой, нашей интенсивностью ведения боевых действий.

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – заявила спикер.

Почему Генштаб ВСУ сделал заявление об уходе врага из Новой Каховки и опроверг его

В вечерней сводке 23 марта Генеральный штаб ВСУ заявил, что, мол, все подразделения армии оккупанта покинули Новую Каховку.

И уже в 19:55 23 марта Генштаб ВСУ опроверг свое заявление: "Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных".

Украинские военные заверили, что они освободят и Новую Каховку.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга объяснила, почему в течение нескольких часов прозвучали эти заявления.

Военные тоже верят в хорошее и иногда представляется желаемое за действительное. Сначала это была такая массированная ротация, которая в принципе спровоцировала понимание, что войска упаковываются и выходят,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что после выхода одних подразделений вошли другие. Спикер сказала, что в населенных пунктах, прилегающих к урезу воды Левого берега, такая работа проводится часто. Ведь их враги используют как места восстановления боевых подразделений по возвращении из более горячих точек.