Офицер ВСУ Арти Грин рассказал 24 Каналу, что иранские ракеты существенно не изменят ситуацию на фронте, ведь "Грады", на которых используют эти ракеты, не очень точное оружие.
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Собирают оружие в Северной Корее и Иране
Он напомнил, что "Грады" были разработаны для поражения массы войск на обширной территории. Однако у нас другая война, и для пехоты, находящейся в укрытии, это оружие не представляет серьезной угрозы. А наибольший вред можно нанести противнику высокоточным оружием, в частности FPV-дронами.
Что касается боеприпасов, которые Иран предоставляет России, то вряд ли у него есть их более миллиона. А за прошедшие полтора года противник выпустил по нам 12 миллионов условных боеприпасов 100 плюс миллиметров. По мнению аналитиков, у россиян осталось их примерно 3 миллиона,
– подчеркнул офицер ВСУ.
Такую интенсивность огня, которую оккупанты имели в предыдущий период войны, они уже не могут обеспечить. Поэтому они и собирают оружие в Северной Корее и Иране.
Изменят ли ситуацию на фронте иранские ракеты Arash для "Градов", которые есть на вооружении у России: смотрите видео
Теперь россияне применяют достаточно большое количество боеприпасов. И оно значительно превышает объемы, которые они могут себе позволить.
"Вероятно захватчики хотят использовать их к началу дождей, потому что ближе к ноябрю активная фаза наступательных действий может просесть. Пехота не сможет эффективно работать, как она делала это раньше, поскольку пройти даже километр по грязи не так просто", – подчеркнул Арти Грин.
Как Иран помогает России воевать
- Российское минобороны обнародовало видео, на котором "засветились" 122-миллиметровые иранские ракеты семейства Arash, применяющиеся в системе РСЗО "Град". Эти снаряды изготовлены в 2023 году, что свидетельствует о возможности их поставки России непосредственно из Ирана или же их перепродали российскому минобороны.
- В то же время президент Ирана Ибрахим Раиси заявлял, что его страна не имеет отношения к поставкам оружия России.
- Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что Иран может предоставить России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, имеющие радиус действия более 300 километров.
- Однако заключение договора может состояться после 18 октября. Именно тогда истекает срок запрета от Совбеза ООН на предоставление Ираном баллистических ракет другим странам.