Офицер ВСУ Арти Грин рассказал 24 Каналу, что иранские ракеты существенно не изменят ситуацию на фронте, ведь "Грады", на которых используют эти ракеты, не очень точное оружие.

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Собирают оружие в Северной Корее и Иране

Он напомнил, что "Грады" были разработаны для поражения массы войск на обширной территории. Однако у нас другая война, и для пехоты, находящейся в укрытии, это оружие не представляет серьезной угрозы. А наибольший вред можно нанести противнику высокоточным оружием, в частности FPV-дронами.

Обратите внимание! Оккупанты в последнее время значительно нарастили производство дронов, и уже могут себе позволить преследовать даже одного военного. Украинские силы сейчас поступают так же. На участках, где нужно "проредить" противника, под удар попадают не только бронеобъекты, но и группы пехоты даже до трех человек. А в перспективе следующего года уже за одним пехотинцем будет залетать отдельный дрон.

Что касается боеприпасов, которые Иран предоставляет России, то вряд ли у него есть их более миллиона. А за прошедшие полтора года противник выпустил по нам 12 миллионов условных боеприпасов 100 плюс миллиметров. По мнению аналитиков, у россиян осталось их примерно 3 миллиона,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Такую интенсивность огня, которую оккупанты имели в предыдущий период войны, они уже не могут обеспечить. Поэтому они и собирают оружие в Северной Корее и Иране.

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Теперь россияне применяют достаточно большое количество боеприпасов. И оно значительно превышает объемы, которые они могут себе позволить.

"Вероятно захватчики хотят использовать их к началу дождей, потому что ближе к ноябрю активная фаза наступательных действий может просесть. Пехота не сможет эффективно работать, как она делала это раньше, поскольку пройти даже километр по грязи не так просто", – подчеркнул Арти Грин.

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