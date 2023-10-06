Офіцер ЗСУ Арті Грін розповів 24 Каналу, що іранські ракети суттєво не змінять ситуацію на фронті. адже "Гради", до яких використовують ці ракети, не дуже точна зброя.

До теми Таємна іранська ракета 358: для чого Росії зброя партизанів і чи може збивати дрони

Збирають зброю в Північній Кореї та Ірані

Він нагадав, що "Гради" були розроблені для ураження маси військ на великій території. Проте у нас інша війна, й для піхоти, яка перебуває в укритті, ця зброя не представляє серйозної загрози. А найбільшої шкоди можна завдати противнику високоточною зброєю, зокрема FPV-дронами.

Зверніть увагу! Окупанти за останній час значно наростили виробництво дронів, і вже можуть собі дозволити переслідувати навіть одного військового. Українські сили зараз вчиняють так само. На ділянках, де потрібно "проредити" противника, під удар потрапляють не тільки бронеоб'єкти, але й групи піхоти – навіть до трьох людей. А в перспективі наступного року вже за одним піхотинцем буде залітати окремий дрон.

Щодо боєприпасів, які Іран надає Росії, то навряд чи він має їх більше мільйона. А за минулі півтора року противник випустив по нас 12 мільйонів умовних боєприпасів 100 плюс міліметрів. На думку аналітиків, у росіян залишилось їх приблизно 3 мільйони,

– наголосив офіцер ВСУ.

Таку інтенсивність вогню, яку окупанти мали у попередній період війни, нині вони вже не можуть забезпечити. Тому вони й збирають зброю в Північній Кореї та Ірані.

Чи змінять ситуацію на фронті іранські ракети Arash для "Градів", які має на озброєнні Росія: дивіться відео

Зараз росіяни застосовують достатньо велику кількість боєприпасів. І вона значно перевищує ті об'єми, які вони можуть собі дозволити.

"Ймовірно загарбники хочуть використати їх до початку дощів, тому що ближче до листопада активна фаза наступальних дій може просісти. Піхота не зможе ефективно працювати, як вона робила це раніше, оскільки пройти навіть кілометр по багнюці не так просто", – підкреслив Арті Грін.

Як Іран допомагає Росії воювати