Росія може застосовувати в Україні нові іранські ракети. Мовиться про 122-мм ракети HE-FRAG сімейства "Arash".

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Тегеран заперечує постачання зброї до Москви

Днями міноборони Росії опублікувало коротке відео, на якому видно відповідне озброєння. Російські військові використовують їх для стрільби з реактивних систем залпового вогню "Град". Маркування снарядів розрізнити неможливо, відповідно, рік їхнього виробництва невідомий.



На снарядах можна помітити відповідне маркування / Фото Ukraine Weapons Tracker

Раніше президент Ірану Ібрахім Раїсі заперечував, що Тегеран постачає до Москви зброю.

Міністерство оборони Росії вперше від початку повномасштабної війни показало наявність реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Ці снаряди осколково-фугасні.

Вперше про використання боєприпасів іранського виробництва повідомляли наприкінці серпня 2023 року. За характеристиками іранські снаряди схожі на радянські.

Наявність боєприпасів, виробництво яких датовано 2023 роком, свідчить, що до постачання може бути причетний іранський уряд, або снаряди перепродають.

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Військовий експерт Bild Юліан Ріпке зазначив, що кадри іранських ракет в Україні з'являлися і раніше. Але тепер міноборони Росії фактично саме підтвердило їхнє застосування. У повідомленні ворожого відомства мовиться, що їх використало Тульське угруповання.

Ріпке написав, що з початку війни російська армія витратила вже сотні тисяч таких боєприпасів. Через це Москва постійно потребує поповнення запасів.

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