Россия может использовать в Украине новые иранские ракеты. Речь идет о 122-мм ракете HE-FRAG семейства "Arash".

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Тегеран отрицает поставки оружия в Москву

На днях минобороны России опубликовало короткое видео, на котором видно соответствующее вооружение. Российские военные используют его для стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град". Маркировку снарядов различить невозможно, соответственно, год их производства неизвестен.



На снарядах можно заметить соответствующую маркировку / Фото Ukraine Weapons Tracker.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси отрицал, что Тегеран снабжает Москву оружием.

Министерство обороны России впервые с начала полномасштабной войны показало наличие реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Эти снаряды осколочно-фугасные.

Впервые об использовании боеприпасов иранского производства сообщали в конце августа 2023 года. По характеристикам иранские снаряды похожи на советские.

Наличие боеприпасов, производство которых датировано 2023 годом, свидетельствует, что к снабжению может быть причастно иранское правительство или снаряды перепродают.

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Военный эксперт Bild Юлиан Рипке отметил, что кадры иранских ракет в Украине появлялись и раньше. Но теперь минобороны России фактически подтвердило их применение. В сообщении вражеского ведомства говорится, что их использовала Тульская группировка.

Рипке написал, что с начала войны российская армия израсходовала уже сотни тысяч таких боеприпасов. Поэтому Москва постоянно нуждается в пополнении запасов.

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