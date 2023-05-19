Новая "холодная война": возможны ли удары России по Западу и каким будет ответ НАТО

Россия своими действиями несет открытую угрозу НАТО. В свою очередь, Североатлантический альянс делает шаги для сдерживания российской агрессии.

Об этом 24 Каналу рассказал Денис Попович – военный обозреватель. По его словам, у нынешней ситуации есть все основания называться "холодной войной".

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Решится ли Россия на удар по Западу

Денис Попович подчеркнул, что ввиду логики Украины и ее предвидения Россия не решится наносить удары по Западу из-за страха получить ответ. Впрочем, действительно ситуация может быть противоположной.

У Путина и кремлевской верхушки есть собственная логика – могут совершать диверсии для поражения тактических целей, чтобы заблокировать помощь Украине,

– добавил он.

По его мнению, Россия действительно представляет угрозу странам НАТО. Яркий пример этого – ракета, упавшая на территории Польши. Учитывая ситуацию, страны Балтии не пренебрегают собственной безопасностью и уже на следующем саммите НАТО планируют рассмотреть планы противодействия агрессии России.

Что будет дальше

Денис Попович заметил, что "холодная война" не отошла в историю, а продолжается и сейчас.

Сейчас она обострилась в связи с агрессией России против Украины,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, свидетельством этого является развертывание пунктов вооружения, прежде всего, со стороны России. НАТО также реагирует на такие действия.

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