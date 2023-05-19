Про це 24 Каналу розповів Денис Попович – військовий оглядач. За його словами, нинішня ситуація має всі підстави називатися "холодною війною".

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Чи наважиться Росія на удар по Заходу

Денис Попович наголосив, що з огляду на логіку України та її передбачення Росія не наважиться завдавати ударів по Заходу через страх отримати відповідь. Втім, насправді ситуація може бути протилежною.

У Путіна і кремлівської верхівки є власна логіка – можуть вчиняти диверсії для ураження тактичних цілей, щоб заблокувати допомогу Україні,

– додав він.

На його думку, Росія дійсно несе загрозу країнам НАТО. Яскравий приклад цього – ракета, яка впала на території Польщі. З урахування на ситуацію, країни Балтії не нехтують власною безпекою та вже на наступному саміті НАТО планують розглянути плани протидії агресії Росії.

Що буде далі

Денис Попович зауважив, що "холодна війна" не відійшла в історію, а триває й нині.

Зараз вона загострилася у зв'язку з агресією Росії проти України,

– наголосив військовий оглядач.

За його словами, свідчення цього є розгортання пунктів озброєння передусім з боку Росії. Натомість НАТО теж реагує на такі дії.

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