Нужно быть готовыми, министр обороны Польши не исключает возможности нападения России

Россия неоднократно угрожала напасть на другие государства. В Польше предположили, что такой вариант возможен с их государством.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключает, что Россия может напасть на его государство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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Не стоит недооценивать гибридные угрозы

По его словам, нужно сохранять бдительность, поскольку в свое время многие не верили в возможность нападения России на Украину. Кроме этого, глава Минобороны Польши отметил, что нападения в рамках гибридной войны уже происходят не только в Польше, по всей Европе.

Это часть войны, очень опасная. Давайте не будем ее недооценивать. Сеяние лжи в интернете, искажение фактов, манипуляции, ослабление социальной устойчивости – это разрушение одного из столпов безопасности,

– отметил он.

Кроме этого, известно об актах саботажа и диверсий. По словам Косиняк-Камыша, нужно быть готовыми к любому сценарию. Он также отметил, что все также думали, что Россия не нападет на Украину, поэтому нужно быть умнее.

Как Польша будет защищать Балтийское море

Министр также рассказал о мерах безопасности в Балтийском море. Он пояснил, что на вооружение ВМС поступят новые корабли, их строительство продолжается. Также впереди программа "Орка", то есть подписание контракта на покупку подводных лодок.

Глава Минобороны также подчеркнул, что выступает за длительный стратегический альянс со скандинавскими странами, ведь они имеют схожее ощущение относительно угрозы со стороны России и помощи Украине.