Эксперт по стратегии Кремля спрогнозировал, какая страна может стать следующей целью России

Россия является мировым агрессором, который опасен для всех соседей и не только. Уже однозначно известно, что Украина находится под наибольшей угрозой, однако другие государства, граничащие с оккупантами, также могут в ближайшее время стать их целью.

Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий эксперт по кремлевской стратегии, директор программы "Россия и Евразия" в Chatham House Джеймс Никси, отметив, что единственный способ настоящего мирного сосуществования с россиянами – это другая Россия. К сожалению, такая реальность маловероятно, поэтому Украине, по его словам, придется жить в условиях опасности еще долго после завершения войны.

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Каким еще странам угрожает Россия?

Джеймс Никси считает, что даже после победы Украины, Россия будет оскорбленной и озлобленной.

Конечно, это лучше, чем Россия, с которой ведется война, но настоящей безопасности не будет, пока страна-агрессор не станет либерально-демократическим государством. Это, как видим, больше похоже на фантазию,

– отметил он.

Соседи России, в частности Беларусь и другие страны, в зоне риска, ведь российские власти хотят вернуть империю. Сейчас оккупантам больше всего нужна Украина, однако и другие государства могут быть под угрозой агрессии.

Владимир Путин ценит Украину превыше всего, ему безразлично на Кыргызстан. Беларусь, Грузия и Армения также имеют для него значение,

– сказал эксперт по стратегии Кремля.

Он предположил, что следующей целью России после Украины может стать Молдова, ведь это государство является кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Добавим, аналитики Института изучения войны предупреждают, что Россия может готовиться к новому вооруженному противостоянию, вероятно, против страны-члена НАТО. По мнению экспертов, Кремль активно формирует условия для возможной агрессии, в частности реформирует армию и готовит общество к конфликту. Дональд Трамп также заявил, что амбиции Путина не ограничиваются Украиной, и считает, что война стала стратегической ошибкой Кремля.