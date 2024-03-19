Россия может атаковать НАТО в 2026 году, – Дуда о наращивании потенциала Путина

Президент Польши Анджей Дуда дал интервью американскому телеканалу CNBC, в котором рассказал свое видение российского военного потенциала. По словам Дуды, есть несколько лет до вторжения России в НАТО.

Что интересно, в конце февраля Дуда говорил, что не верит в нападение России на любую из стран Североатлантического Альянса. Мол, Европа будет готова к этому и будет сильной, а на сильных не нападают.

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Дуда призвал увеличить расходы стран НАТО на оборону

С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Есть новые отчеты, и недавно я видел отчет немецких экспертов, согласно которому, возможно, на стыке 2026 – 2027 годов Путин, переведя свою экономику в военное русло, будет иметь такой военный потенциал (...), что он будет способен атаковать НАТО,

– сказал президент Польши.

По его мнению, у Европы есть еще два-три года. Данные о возможностях России – это тревожные звоночки, поэтому следует действовать уже сейчас.

Что предлагает Дуда:

наращивать оборонительные усилия;

накапливать боеприпасы;

производить оружие;

повышать потенциал безопасности Европы;

в целом "готовиться к вторжению, чтобы его не произошло".

Россию надо остановить в Украине

Польский президент недавно подал предложение повысить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО с двух до трех процентов ВВП. Теперь он фактически защитил свою позицию, аргументировав необходимость увеличения расходов на оборону стран Альянса.

Анджей Дуда призвал США продолжать поддерживать Украину. Если же наше государство проиграет, речь будет идти уже не о денежной поддержке от Америки, а непосредственно о войне.

Эту российскую агрессию нужно остановить любой ценой. Если это не остановить, то она перекинется (на другие страны, – 24 Канал) и тогда, я боюсь, американских денег не хватит, чтобы остановить Россию, придется вмешаться солдатам США, а этого никто не хочет,

– объяснил он.

Поэтому сейчас буквально "каждый доллар, пожертвованный на поддержку Украины, каждый "Брэдли", переданный Украине, каждая единица оружия, переданная Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, переданный Украине, отгоняет призрак российской победы".

Напоследок польский лидер сказал, что он и премьер-министр Дональд Туск имеют политические разногласия. Но их стремления одинаковы – это безопасность Польши. Поэтому чиновники должны быть единодушными.

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После полномасштабного вторжения в 2022 году многие страны поняли, что жить по-старому не получится. И небольшая профессиональная армия не спасет европейцев, если россияне решат вторгнуться к ним. Какие проблемы есть у европейских стран и как планируют их решить – читайте в интересной статье 24 Канала.