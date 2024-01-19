Россия может напасть на страну НАТО, – министр обороны Германии сделал тревожное заявление

Россия может напасть на страну-члена Североатлантического альянса. В Германии призвали готовиться.

Министр обороны Борис Писториус призвал немецкие Вооруженные силы быть готовыми. Об этом он рассказал в интервью.

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"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день"

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5 – 8 лет.

Писториус не считает вероятным нападение агрессора именно сейчас. Впрочем, склонен доверять заявлениям экспертов, что война может развернуться в ближайшие несколько лет.

Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО,

– подчеркнул глава Минобороны.

Также чиновник отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать Вооруженные силы Германии быть готовыми к такому сценарию.

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