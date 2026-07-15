Уже в сентябре: Россия может объявить всеобщую мобилизацию после выборов

Владимир Зеленский считает, что в России может начаться всеобщая мобилизация. Такой сценарий возможен уже после парламентских выборов в стране.

Такое предположение глава государства высказал по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Что думает Зеленский о всеобщей мобилизации в России?

В целом президент заявил, что парламентские выборы в России сами по себе не повлияют на возможную эскалацию, ведь их результат будет определен еще до голосования. В то же время после завершения выборов Кремль может прибегнуть к новым агрессивным шагам, в частности усилить мобилизацию, поскольку наращивать набор контрактников становится все дороже.

Увеличить набор контрактников он не сможет, потому что придется платить большие деньги. Поэтому он может пойти на усиление мобилизации там, где не потребуется заключать такие контракты,

– пояснил Зеленский.

Справка. Парламентские выборы в Государственную думу России запланированы на 18–20 сентября 2026 года. Они станут первыми после начала полномасштабной войны, а также первыми, которые Кремль планирует провести на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, несмотря на международное непризнание таких действий.

По словам главы государства, у России есть и другие возможности для эскалации, в частности попытки продемонстрировать мнимые военные "победы" или оказывать давление на другие страны. Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к любым сценариям.

Также Зеленский отметил, что украинские операции на территории России могут заставить Кремль быстрее согласиться на переговоры. По его словам, Украина уже представила партнерам из ЕС и США предложения, которые, по ее мнению, помогут ускорить готовность Владимира Путина к диалогу о завершении войны.

К слову, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что новая мобилизация в России лишь частично покроет потери оккупационной армии. По его словам, главная проблема Кремля заключается не в нехватке людей, а в неспособности качественно подготовить, обеспечить и эффективно задействовать их на фронте.