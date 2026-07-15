Відповідне припущення глава держави зробив за підсумком саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Що думає Зеленський про загальну мобілізацію в Росії?

Загалом, президент заявив, що парламентські вибори в Росії самі по собі не вплинуть на можливу ескалацію, адже їхній результат буде визначений ще до голосування. Водночас після завершення виборів Кремль може вдатися до нових агресивних кроків, зокрема посилити мобілізацію, оскільки нарощувати набір контрактників стає дедалі дорожче.

Збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації, там, де не буде потрібно підписувати такі контракти,

– пояснив Зеленський.

Довідка. Парламентські вибори до Державної думи Росії заплановані на 18 – 20 вересня 2026 року. Вони стануть першими після початку повномасштабної війни, а також першими, які Кремль планує провести на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, попри міжнародне невизнання таких дій.

За словами глави держави, Росія має й інші можливості для ескалації, зокрема спроби продемонструвати уявні військові "перемоги" або чинити тиск на інші країни. Він наголосив, що Україна має бути готовою до будь-яких сценаріїв.

Також Зеленський зазначив, що українські операції на території Росії можуть змусити Кремль швидше погодитися на переговори. За його словами, Україна вже представила партнерам із ЄС та США пропозиції, які, на її думку, допоможуть прискорити готовність Володимира Путіна до діалогу щодо завершення війни.

До слова, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що нова мобілізація в Росії лише частково покриє втрати окупаційної армії. За його словами, головна проблема Кремля полягає не в нестачі людей, а в нездатності якісно підготувати, забезпечити та ефективно застосувати їх на фронті.