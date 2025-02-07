Очень оптимистичный вариант для Украины: чем Россия может уступить на переговорах

Издание The Telegraph предположило, что России, возможно, придется отдать всю захваченную территорию в обмен на Курщину. Это довольно оптимистичный сценарий для Украины, который может быстро реализоваться при условии смерти диктатора Владимира Путина.

Поскольку новая власть, вероятно, согласится на этот компромисс, чтобы завершить войну и хорошо выглядеть в глазах международного сообщества. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что прежде всего нужно оценить реалистичность такого варианта и восприятие со стороны России.

Не пропустите Украине надо в 10 раз больше солдат, чтобы полностью остановить россиян, – WSJ

Чем Россия может уступить на переговорах

По информации издания The Telegraph, Путину, вероятно, придется вернуть Украине часть территорий, если не всю захваченную территорию, в обмен на Курщину. Сотни гектаров российской земли могут быть отданы за тысячи квадратных километров украинской земли. Это, по словам медиа, единственный вариант завершения войны.

Это выглядит очень оптимистично для Украины, учитывая все условия, в которых мы находимся, и наличие у России 4,5 тысячи ядерных боеголовок. Это постоянный элемент давления не столько для нас, сколько для наших партнеров,

– отметил политолог.

Однако, такой вариант больше похож на ультиматум. Когда есть только один вариант решения, то применяются различные механизмы давления, чтобы его реализовать.

Смотрите также Кэллог о конфликте с Россией: "Это борьба на истощение, и Россия привыкла к этому"

По какой логике воюет Россия

Хотя обмен территориями может показаться неравноценным, существует определенная логика в таком предложении.

Для авторитарных государств, таких как Россия, контроль над территорией является абсолютным приоритетом. Потеря даже небольшого куска "своей" территории может быть более болезненным ударом для руководства, чем захват значительной части Украины.

В рамках этой логики Россия может согласиться на такие вещи,

– отметил Рейтерович.

Смотрите также Война в Украине стала соревнованием между российской пехотой и украинскими БпЛА, – WSJ

Какие есть механизмы давления на Россию

По словам политолога, для реализации этого сценария необходимо применить дополнительные механизмы давления на Россию.

"Мы бы не имели ничего против такого варианта, но нужно оценить его реалистичность и восприятие со стороны России", – сказал Игорь Рейтерович.



Этот сценарий может быстро реализоваться при условии смерти Путина.

Новая власть, которая гипотетически может возникнуть из его окружения, вероятно, согласится на этот компромисс, чтобы завершить войну и выглядеть хорошо в глазах международного сообщества, переложив всю ответственность на Путина,

– предположил политолог.

Однако это не означает, что в России сразу наступит демократический режим, вероятно, ситуация может даже ухудшиться.

Интересно США на следующей неделе могут представить план Трампа по окончанию войны, – Bloomberg

Какие существуют взгляды относительно завершения войны

По словам Рейтеровича, различные взгляды относительно завершения войны существуют даже в администрации президента США Дональда Трампа.

"Некоторые считают, что нужно давить на Россию, которая вынуждена будет принять условия. Другие же предлагают компромиссный вариант: прийти к какому-то согласию и сделать завершение войны, которое, может, не всех устроит, но просто будет завершением войны", – пояснил он.

Нужно ждать дополнительной информации от тех, кто занимается подготовкой к переговорам.