ISW проанализировал вероятную переброску российских десантных дивизий на Восточное направление

Оккупанты могут перебросить воздушно-десантные дивизии из Запорожской области на Восток. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали, что враги могут перебросить части 76 и 7 воздушно-десантных дивизий из Запорожской области в направлении Востока Украины.

Специалисты ISW предполагают, что так Кремль, вероятно, хочет усилить и интенсифицировать текущие наступательные операции.

Смотрите также Держат в руках палки: Кремль бросает на штурм Часового Яра людей без оружия

Что говорят аналитики о действиях врага

Российские и украинские источники говорят, что ВСУ перебрасывают части российских 76 и 7 воздушно-десантных дивизий (ВДВ), которые были развернуты в районе Роботино на западе Запорожской области на момент разгара украинского контрнаступления летом 2023 года, на новые направления.

Аналитики вспоминают, что украинский военный обозреватель Константин Машовец 1 мая написал, что недавно российское военное командование приняло решение о передислокации как минимум батальона 76 дивизии ВДВ с Ореховского направления, что на Запорожье, на общую линию фронта в Луганской области или на Краматорское направление.

ISW еще не нашло подтверждения того, что подразделения 76 и 7 дивизий ВДВ передислоцировались в другие направления, хотя эти российские и украинские отчеты являются значимыми, и любые передислокации ВДВ из Запорожской области в Восточную Украину требуют более тщательного изучения в ближайшие дни,

– заверили аналитики.

Они объяснили, что любая передислокация этих элементов даст российским силам возможность усилить наступательные операции и поставить украинские силы под нарастающее давление, независимо от их расположения.

Специалисты ISW объяснили, что российские военные могут попытаться передислоцировать элементы 76 или 7 дивизии ВДВ или обе на Восточную Украину, чтобы:

поддержать наступательные операции России в Донецкой области,

использовать текущее окно уязвимости до того, как американская военная помощь начнет масштабно достигать линии фронта.

Аналитики американского Института уверяют, что будут продолжать следить за сообщениями о возможной передислокации подразделений 76 и 7 дивизий ВДВ, ведь это представляет значительный риск для способности Украины замедлить непрерывные российские наступательные операции на Востоке Украины в ближайшие недели до прибытия помощи от США.