Путин планирует войну на истощение и пойдет на эскалацию, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Кремлевский диктатор Владимир Путин не оставляет надежд покорить Украину. Президент России делает ставку на то, что он сможет пережить западных союзников Киева и одержать победу на поле боя.
Официальные лица в США заявили, что не видят признаков того, что Путин серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий. Они также отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на четыре источника, знакомые с военной стратегией Кремля.
Читайте также Лукашенко хочет отомстить Путину: разговор с Березовцом о подготовке Беларуси к войне
Путин сейчас, скорее всего, пойдет на эскалацию. Его цель – победа,
– сказал руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин.
Сейчас не стоит говорить о прекращении боевых действий
России не хватает живой силы, необходимой для масштабного прорыва, а Украине трудно собственными силами обеспечивать армию боеприпасами. Из этого издание делает вывод, что пока нет никаких признаков того, что какая-то из сторон сможет в ближайшее время прекратить боевые действия.
С момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетные обстрелы украинских городов. Он заявил, что не заинтересован в том, чтобы дать Украине и ее союзникам время на перевооружение, если он согласится на паузу в боях,
– говорится в материале.
В издании предполагают, что Кремль, вероятно, готовит почву для эскалации войны. Такой шаг может включать еще одну мобилизацию резервистов несмотря на то, что "экономика России во время войны уже борется с нехваткой рабочей силы".
У России не хватает сил для захвата Харькова
Аналитики отмечают, что Россия сейчас может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Харьков.
Я не верю в возможный захват Харькова. У Кремля не хватает сил для такой задачи, а город слишком большой. Для настоящего прорыва в этой войне России нужны гораздо лучшие коммуникационные возможности, гораздо больше высокоточного оружия и гораздо больше людей,
– сказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий московского оборонного аналитического центра Руслан Пухов.
ВСУ отбили крупнейший танковый штурм России за 2 года
- Украинские военные 30 марта на дороге от оккупированного Тоненького до села Уманское разбили механизированную вражескую атаку россиян численностью в батальон. Это первая подобная атака со времени операции оккупантов по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.
- Оккупанты штурмовали позиции ВСУ с помощью 36 танков и 12 боевых машин 6 танкового полка российской армии.
- Украинская 25 бригада заметила колонну из 48 машин и нанесла по ней мощный удар. Оккупанты потеряли 12 танков и 8 БМП.
- Военнослужащий 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий рассказал, что по врагу ударили из артиллерии.