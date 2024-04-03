Путин планирует войну на истощение и пойдет на эскалацию, – Bloomberg

Кремлевский диктатор Владимир Путин не оставляет надежд покорить Украину. Президент России делает ставку на то, что он сможет пережить западных союзников Киева и одержать победу на поле боя.

Официальные лица в США заявили, что не видят признаков того, что Путин серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий. Они также отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на четыре источника, знакомые с военной стратегией Кремля.

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Путин сейчас, скорее всего, пойдет на эскалацию. Его цель – победа,

– сказал руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин.

Сейчас не стоит говорить о прекращении боевых действий

России не хватает живой силы, необходимой для масштабного прорыва, а Украине трудно собственными силами обеспечивать армию боеприпасами. Из этого издание делает вывод, что пока нет никаких признаков того, что какая-то из сторон сможет в ближайшее время прекратить боевые действия.

С момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетные обстрелы украинских городов. Он заявил, что не заинтересован в том, чтобы дать Украине и ее союзникам время на перевооружение, если он согласится на паузу в боях,

– говорится в материале.

В издании предполагают, что Кремль, вероятно, готовит почву для эскалации войны. Такой шаг может включать еще одну мобилизацию резервистов несмотря на то, что "экономика России во время войны уже борется с нехваткой рабочей силы".

У России не хватает сил для захвата Харькова

Аналитики отмечают, что Россия сейчас может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Харьков.

Я не верю в возможный захват Харькова. У Кремля не хватает сил для такой задачи, а город слишком большой. Для настоящего прорыва в этой войне России нужны гораздо лучшие коммуникационные возможности, гораздо больше высокоточного оружия и гораздо больше людей,

– сказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий московского оборонного аналитического центра Руслан Пухов.

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