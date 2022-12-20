На российской карте войны отмечена красными стрелками: насколько реальна угроза для Молдовы

Службы безопасности Молдовы заявили, что Россия может вторгнуться в их страну уже зимой или весной 2023 года. В Украине считают, что война России с Молдовой будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Насколько сейчас реальна угроза Молдове – читайте в статье.

Насколько реальна угроза для Молдовы

Об этом 24 каналу сказал бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца. Он подчеркнул, что такая угроза России для Молдовы действительно реальная.

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По его словам, это так же реально, как и то, что в 2023 году Россия будет продолжать думать о том, как захватить Украину.

Ибо на российских картах войны Молдова тоже обозначена красными стрелками, как и Украина. Но Мустяце (представитель Службы информации и безопасности Молдовы – 24 канал) накануне сказал, что его неправильно поняли, он больше хотел создать аналитический прогноз,

– объяснил Маринуца.

По его мнению, всем и так ясно, что война не закончится в этом году.

"Почему был такой переполох? Неделю назад Мустяце в другом интервью подчеркнул, что никакой военной угрозы для Молдовы нет и в ближайшем будущем не ожидается", – сказал эксминистр Молдовы.

Он считает, что Мустяце еще не вошел в роль руководителя СИБ Молдовы, он еще больше аналитик, поэтому иногда делает такие заявления. "В целом это заявление правильно, но одно – когда это говорит аналитик, а другое – когда представитель Службы безопасности Молдовы", – добавил Маринуца.

Понимают ли молдаване угрозу от России

По его словам, ранее Молдова закрыла 6 каналов, напрямую показывающих пропаганду войны и поддержку России.

В Молдове точно понимают, что живут мирно. В частности, благодаря тому, что Украина держится, сражается и не позволяет России продвинуться так, как она хотела – в Молдову. Наше будущее зависит от того, как Украина будет воевать,

– ответил Маринуце.

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Кроме того, как сказал эксминистр, несколько дней назад российский генерал Гурулев сообщил, что Россия сядет за стол переговоров, когда дойдет до западных границ Румынии, Польши и Венгрии.

"Они хотят построить российскую империю. И молдаване понимают, что пощады не будет, если России удастся пройти через оборону Украины, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе", – подчеркнул Маринуце.

По его мнению, Украина сражается за будущее всего свободного человечества.

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