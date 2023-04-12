Россияне могут потерять всю свою армию: смогут ли ее пополнить через электронные повестки
В России было принято решение о запрете на выезд из страны после получения повестки. Их, кстати, россиянам будут рассылать в электронном виде. Таким образом, страна-агрессор готовится к непредсказуемым действиям, которые могут быть после масштабного разгрома ее армии на некоторых участках.
Об этом в эфире 24 Канала заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что Россия может вообще потерять свою армию, насчитывавшую до 400 тысяч человек.
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"У россиян может возникнуть проблема с армией как таковой и тогда придется набирать новых рекрутов. Более того – новую армию отстраивать. Набирать их в Росгвардию для выполнения полицейских функций внутри страны и так далее", – предположил военный эксперт.
Роман Свитан об электронных повестках в России: смотреть видео
Россияне готовятся к разным сценариям
В частности, оккупанты готовятся к вероятному решению оттеснения их армии на фронте. И это достаточно реальные события, считает Свитан. 400-тысячная российская армия может исчезнуть как таковая и ее нужно будет пополнять. А невозможность выезда мужчинам за границу – один из таких способов.
"Если мы пойдем от Кременной в сторону Луганска, а дальше – от Северского Донца до Дона на юг в сторону Ростова – таким образом мы отрежем российскую армию, переведем ее в режим сначала оперативного, а затем полного окружения", – пояснил спикер.
Электронные повестки в России: что известно
- В России электронные повестки приравняли к бумажным. С 1 апреля они будут рассылаться через сервис электронных услуг.
- Уклонистов будут приравнивать к военным преступникам. Даже если гражданин находится за границей. Будут действовать определенные ограничения.
- Те, кто получил электронную повестку, не имеют права уезжать за границу – как реагируют россияне.