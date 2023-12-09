Через месяц-два могут потерять армию: безумные потери России в войне будут иметь критические последствия

Ежедневно российская армия теряет около 1000 военных. Если такая тенденция будет продолжаться, то скоро Россия может остаться без войска.

В ближайшее время Россия может столкнуться с организационными проблемами. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что мобилизовать большое количество людей – это не выход из ситуации.

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Россия может потерять армию

По подсчетам аналитиков и Генштаба, в сутки на фронте Россия теряет около 1000 своих военных. И хотя российские пропагандисты говорят о том, что для них не будет "сверхбольших потерь" при любых цифрах, это не совсем правда.

Для любой армии определенные потери критические и катастрофические. Считается, что если потеряно 30% подразделения, то оно становится почти небоеспособным, если более 50% – оно должно быть переформатировано, потому что вообще не может проводить боевые действия,

– объяснил Алексей Гетьман.

Такие потери ежедневно для россиян рано или поздно станут действительно критическими. Ведь более 1000 военных в день – это минимум минус батальон в день. Майор запаса подчеркнул, что за месяц – два россиянина фактически потеряют целую армию.

"Это заставит их приостановиться, не потому, чтобы сохранить людей, но потому, что подразделения станут небоеспособными. Мы говорим, что в России могут мобилизовать множество людей, но чтобы мобилизованные стали военным подразделением, нужны определенные военные структуры", – подчеркнул военный аналитик.

Нужно много командиров для взводов, рот и т.д. Так что просто мобилизовать людей – это совсем недостаточно для того, чтобы восстановить боевой потенциал целой армии. К тому же должна быть военная выучка, которая в идеале должна длиться около полугода.

Вскоре начнутся настоящие проблемы

В России могут срочно по ускоренной процедуре подготовить младших офицеров. Россияне даже хотят приобщить к этому как преподавателей военнослужащих, которые уже получили боевой опыт. Однако и здесь есть нюансы.

Набрать большое количество людей могут, но их еще должны обеспечить всем необходимым. Речь даже не об оружии, а о необходимости младших командиров и специалистов по определенным службам. Нельзя поставить руководителем службы вооружения батальона человека, ничего в этом не соображающего,

– подчеркнул Гетман.

Назначить, конечно, некомпетентных лиц на подобные должности можно. Однако его эффективность будет нулевой. Это может стать главной проблемой для россиян.

Заметим, что потери россиян под Бахмутом считались очень большими. Тогда говорилось о средней суточной потере 776 человек. Сейчас по всей линии фронта – это 931 человек. Фактически это на 25% больше, чем было раньше. Поэтому в российской армии начнутся мобилизационные проблемы.

Актуальные потери россиян

С начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 338 120 оккупантов, 900 из которых были ликвидированы за минувшие сутки 8 декабря.

Не меньше потери захватчиков в технике. Так, по состоянию на 9 декабря россияне потеряли: