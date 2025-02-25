Китай не будет за этим спокойно наблюдать: между Пекином и Кремлем может вспыхнуть конфликт

Ситуация в истории снова повторяется. Если раньше США пытались отвлечь Китай от СССР, то теперь ставят целью разорвать связи между Москвой и Пекином. И вряд ли Китай будет наблюдать за этим спокойно.

Вполне реальный сценарий, при котором Россия может потерять доверие обеих стран. И это, как объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус 24 Каналу, может стать значительной выгодой для Украины.

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Россия может потерять Китай и не получить США

Во времена президента США Ричарда Никсона и бывшего госсекретаря Генри Киссинджера ставилась задача оторвать Китай от СССР. Теперь ситуация изменилась: Китай оказался на месте Советского Союза, а Россия – на месте Китая.

Согласно мнениям некоторых блогеров, Китай вряд ли будет спокойно наблюдать за этим процессом. И хотя для Украины это создает определенные вызовы, ведь Китай и США стремятся улучшить свои отношения с Россией, есть и выгоды. Потенциальное ухудшение отношений между Китаем и Россией может создать почву для конфликта между этими странами.

Россия уже много лет пользуется поддержкой Китая, в частности, во время полномасштабной войны, однако есть риск, что Пекин может потерять доверие к Кремлю. Со своей стороны, США не смогут заменить роль Китая как лидера на Глобальном Юге, поэтому Россия, вероятно, останется без мощного стратегического партнера. В то же время Китай поймет, что Россия является не тем союзником, с которым можно договариваться, потому что при первой же возможности она его бросит.

Тогда Россия не получит США и потеряет Китай. И это в стратегической перспективе для Украины выгодно,

– объяснил Иван Ус.

К слову, диктатор Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Обсуждали, в частности, войну в Украине и российско-американские контакты.