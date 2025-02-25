Цілком реальний сценарій, за якого Росія може втратити довіру обох країн. І це, як пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус 24 Каналу, може стати значною вигодою для України.

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Росія може втратити Китай і не здобути США

У часи президента США Річарда Ніксона та колишнього держсекретаря Генрі Кіссінджера ставилось завдання відірвати Китай від СРСР. Тепер ситуація змінилася: Китай опинився на місці Радянського Союзу, а Росія – на місці Китаю.

Згідно з думками деяких блогерів, Китай навряд чи буде спокійно спостерігати за цим процесом. І хоча для України це створює певні виклики, адже Китай і США прагнуть покращити свої відносини з Росією, є й вигоди. Потенційне погіршення відносин між Китаєм і Росією може створити підґрунтя для конфлікту між цими країнами.

Росія вже багато років користується підтримкою Китаю, зокрема, під час повномасштабної війни, однак є ризик, що Пекін може втратити довіру до Кремля. Зі свого боку, США не зможуть замінити роль Китаю як лідера на Глобальному Півдні, тому Росія, ймовірно, залишиться без потужного стратегічного партнера. Водночас Китай зрозуміє, що Росія є не тим союзником, з яким можна домовлятися, бо за першої ж нагоди вона його кине.

Тоді Росія не здобуде США і втратить Китай. І це в стратегічній перспективі для України вигідно,

– пояснив Іван Ус.

До слова, диктатор Владімір Путін та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Обговорювали, зокрема, війну в Україні та російсько-американські контакти.