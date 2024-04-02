"Бомбардировка немецких мостов": почему в это могут поверить в восточной Германии и Словакии
Источник:Интервью с Виолой фон Крамон-Таубадель
Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснила, в чем слабость ЕС. По ее словам, в некоторых странах люди верят российской пропаганде.
В начале марта россияне начали разгонять пропагандистский нарратив, мол, разрушат несколько мостов в Германии. Об этом заявил Дмитрий Киселев на телевидении.
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Россия может разрушить немецкие мосты: верят ли в это в Европе
Нам нужна медиаграмотность в наших обществах. Я имею в виду, что украинцы не верят в эту пропаганду, многие люди в Польше в это не поверят. Многие люди в Чехии не поверят. Но в Словакии, где я была две недели назад, 50% верили в это, и это проблема. В некоторых частях Восточной Германии многие в это поверят,
– объяснила депутат.
Она подчеркнула: россияне хотят дестабилизировать западное общество с помощью дезинформационной кампании. И следует сказать, что делают это очень профессионально. Ведь кое-что из их вбросов запомнится.
"Даже если вы скажете: это неправда, это ложь, наш мозг работает так, что по крайней мере некоторые вещи будут, так сказать, сохранены в памяти", – говорит фон Крамон.
Должна ли Германия реагировать на пропагандистские призывы России
Депутат убеждена, что этого не стоит делать. Она считает, что надо "найти стратегию, как развенчать все эти пропагандистские нарративы немедленно".
"Здесь нужна лучшая стратегическая коммуникация. И здесь мы очень слабы", – констатирует женщина.
Несмотря на то, что все знают, как Россия постоянно врет, несмотря на то, что на Западе знают каждое слово Симоньян, Захаровой, Пескова, – все равно некоторые люди верят в "новости", которые распространяют оккупанты. Поэтому нужно противодействовать дезинформации.
Зачем россиянам бомбить мосты в Германии
- Маргарита Симоньян выложила аудиоперехват разговора немецких офицеров, в котором они якобы собирались взорвать Крымский мост ракетами TAURUS. Причем сделать это не самим, а научить украинцев управлять ракетами, привлекая к учениям британцев.
- Симоньян заявила, что запись ей предоставили "люди в погонах". Она, а потом Мария Захарова начали требовать от Германии немедленных объяснений и даже угрожать. Мол, дайте ответ сегодня, а то завтра может и не наступить.
- Вишенкой на торте стал выпуск телепередачи Киселева, где он показал карту мостов в Германии. По ним якобы могут нанести ответные удары, если Германия разрушит Крымский мост. Особенно цинично прозвучали его слова, что немецкие мосты значительно короче Крымского, поэтому где-то надо "добрать погонные метры". Один из мостов расположен в 150 километрах от Берлина.
- Олаф Шольц признал, что разговор офицеров настоящий. Инцидент с утечкой обещали расследовать.