россия может собрать 16 БТГр для наступления, но их качество будет крайне низким, – эксперт

К концу июля россияне планируют сформировать 16 новых батальонов, чтобы бросить их на войну. Пока у них уже есть 8.

Они действительно могут нашкребть необходимое количество. Об этом в эфире 24 канала заявил экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

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По его словам, в России много разных людей, у которых есть основания, чтобы согласиться идти воевать в Украину.

Кого деньги интересуют, кого стиральная машинка. Сосед привез и тот: "а я что хуже? я тоже хочу привезти". Кого-то пропаганда съела полностью. То есть разные есть мотивы и потому, я думаю, что можно нашкребть,

– сообщил Иван Ступак.

Качество этих военных

Он вспомнил русский ролик, где они показывали свою приехавшую в Гостомель десантуру. Однако, таких войск уже не будет.

"Количество – да. Однако по качеству то, что было российское "бест оф зе бест", – его уже нет. Оно точно уже не появится в ближайшие 5 – 6 лет", – добавил Ступак.

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