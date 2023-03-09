Сколько Россия может воевать против Украины с такой интенсивностью, как сейчас: прогноз разведки

Владимир Путин намерен затянуть войну против Украины, дождавшись, что Запад якобы откажется поддерживать Киев. Сейчас у России есть силы и средства, чтобы вести войну против Украины еще несколько лет.

Соответствующее мнение высказал руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс. По его словам, у России есть ресурсы, чтобы продолжать войну в Украине с "нынешней интенсивностью" еще два года.

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У России достаточно оружия и техники

Однако, по словам Элегиуса Паулавичюса, это будет также зависеть от "поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея".

Ресурсов, которые есть у России на данный момент, хватит, чтобы продолжать войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет,

– сказал Паулавичюс.

"Как долго Россия сможет вести войну, также будет зависеть от поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея", – добавил он.

Он отметил, что у России достаточно оружия и техники, чтобы продолжать вторжение в Украину.

"Но если вы посмотрите на то, что у России есть сегодня – стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение – она может вести ее с нынешней интенсивностью в течение двух лет", – резюмировал руководитель разведки Литвы.

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