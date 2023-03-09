Сколько Россия может воевать против Украины с такой интенсивностью, как сейчас: прогноз разведки

9 марта 2023, 19:09
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Источник:

SkyNews

Владимир Путин намерен затянуть войну против Украины, дождавшись, что Запад якобы откажется поддерживать Киев. Сейчас у России есть силы и средства, чтобы вести войну против Украины еще несколько лет.

Соответствующее мнение высказал руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс. По его словам, у России есть ресурсы, чтобы продолжать войну в Украине с "нынешней интенсивностью" еще два года.

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У России достаточно оружия и техники

Однако, по словам Элегиуса Паулавичюса, это будет также зависеть от "поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея".

Ресурсов, которые есть у России на данный момент, хватит, чтобы продолжать войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет,
– сказал Паулавичюс.

"Как долго Россия сможет вести войну, также будет зависеть от поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея", – добавил он.

Он отметил, что у России достаточно оружия и техники, чтобы продолжать вторжение в Украину.

"Но если вы посмотрите на то, что у России есть сегодня – стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение – она может вести ее с нынешней интенсивностью в течение двух лет", – резюмировал руководитель разведки Литвы.

В ГУР МО заявили, что Россия проводит подготовку к длительной войне

  • По наблюдениям военной разведки Украины, Россия проводит подготовку к длительной войне.
  • Проведенные Владимиром Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса России свидетельствуют о подготовке перевода страны на военное положение.
  • Они ориентированы на усиление потенциала российской армии и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками.
  • Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке Кремля к продолжению широкомасштабной долговременной войны.
  • Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров предположил, что война продлится еще не менее года. Советник объяснил, чтобы война закончилась, Украина должна победить Россию на поле боя.
  • Учитывая размеры государства-агрессора и его ядерный потенциал, ему невозможно нанести полное поражение для безоговорочной капитуляции.

Автор: Михайло Гема