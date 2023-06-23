Мы готовимся к этому, – в ГУР рассказали, что может стать целью ракетных атак России

Россия продолжает производить ракеты для террористических обстрелов Украины. В разведке готовятся к отражению массированных атак противника осенью.

В разведке не исключают, что Россия может возобновить атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

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Россия может возобновить атаки на энергосистему

Он отметил, что в России идет производство ракет. В то же время, Скибицкий подчеркнул, что Россия не достигла поставленных целей осенью – зимой, когда украинская энергосистема выстояла во время массированных атак.

Мы, по сути, нормально пережили зиму,

– сказал он.

Представитель ГУР МО отметил, что Украина готовится к вероятным повторным атакам на энергосистему. Он подчеркнул, что Украина пытается усилить ПВО.

"Из-за этого осуществляются все мероприятия по усилению нашей системы противовоздушной обороны, получение новых комплексов ПВО. На это была также направлена конференция в формате "Рамштайн". Один из ключевых и приоритетных вопросов на сегодня – противовоздушная оборона, это ракеты, это возможность увеличения количества современных" комплексов ПВО", – сказал Скибицкий.

Украине нужно больше систем ПВО

Он пояснил, что из-за того, что территория Украины очень большая, для прикрытия стратегических объектов как военных, так и гражданских необходимо больше комплексов противовоздушной обороны.

Следует совершенствовать наши знания и умения для использования иностранных комплексов противовоздушной обороны,

– добавил заместитель руководителя ГУР.

Скибицкий заявил, что западные системы более эффективны, чем ракеты российского производства. В частности, об этом свидетельствует процент, сколько целей сбивает Украину.

Он добавил, что партнеры Украины удивляются, насколько профессионально работают украинские военные.

"Мы готовимся. Мы понимаем эту проблему, понимают эту проблему и наши партнеры. И, повторюсь, противовоздушная оборона – это один из приоритетов на сегодняшний день для повышения способности Вооруженных Сил Украины", – резюмировал Скибицкий.

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