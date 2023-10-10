Россия движется к выходу из договора о запрете ядерных испытаний – ISW
Источник:ISW
Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Ведь руководство Госдумы приказало депутатам обсудить процесс отзыва ратификации договора.
Российским депутатам было дано время до 18 октября 2023 года. Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль такими поступками хочет побуждать США и союзников оказывать давление на Украину в вопросе переговоров.
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Что известно о действиях России по договору
Аналитики ISW со ссылкой на СМИ отметили, что:
- руководители российской Госдумы дали комитету Думы по международным делам время до 18 октября, чтобы обсудить процесс отзыва ратификации договора с Россией;
- Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.
Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным,
– заявили специалисты.
Следует заметить, что 5 октября Путин, выступая на Валдае, снова пугал мир ядерным оружием. Тогда же в Госдуме заявили, что готовят выход России из соглашения о запрещении ядерных испытаний.
Что известно о последних заявлениях Путина
- Владимир Путин 5 октября несколько часов выступал на Валдае. Тогда он заявил, что Кремль уже якобы подписал и ратифицировал документ о запрещении ядерных испытаний.
- Однако дальше он начал кичиться, что, якобы Россия уже провела испытания "Буревестника" – межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Более того, враги будто уже даже завершили работать над "Сарматом".
- Впоследствии запугивание Владимира Путина прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что до конца года будет еще больше ядерных угроз. Об этом предупредила наша разведка.
- По словам президента Украины, это демонстрирует слабость Кремля. Москва ведь не получила результатов на поле боя. Кроме того, дипломатия также не помогла достичь им поставленных целей.