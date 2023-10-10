Россия движется к выходу из договора о запрете ядерных испытаний – ISW

Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Ведь руководство Госдумы приказало депутатам обсудить процесс отзыва ратификации договора.

Российским депутатам было дано время до 18 октября 2023 года. Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль такими поступками хочет побуждать США и союзников оказывать давление на Украину в вопросе переговоров.

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Что известно о действиях России по договору

Аналитики ISW со ссылкой на СМИ отметили, что:

руководители российской Госдумы дали комитету Думы по международным делам время до 18 октября, чтобы обсудить процесс отзыва ратификации договора с Россией;

Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.

Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным,

– заявили специалисты.

Следует заметить, что 5 октября Путин, выступая на Валдае, снова пугал мир ядерным оружием. Тогда же в Госдуме заявили, что готовят выход России из соглашения о запрещении ядерных испытаний.

Что известно о последних заявлениях Путина