Россия может заработать 4,5 миллиарда долларов на продаже дизельного топлива после беседы Путина с Трампом

Трамп договорился с Путиным о поставках дизеля на мировой рынок. Таким образом, Россия может заработать 4,5 миллиарда долларов.

Об этом пишут российские СМИ.

Сколько может заработать Россия на продаже дизельного топлива

По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн.

Также он заявил о планах поставки еще 3 миллионов тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ.

Цена одной тонны дизельного топлива составляет около 1,5 тысячи долларов. Таким образом, 3 миллиона тонн на мировом рынке оцениваются примерно в 4,5 миллиарда долларов.

Напомним, что после беседы Трампа с Путиным Минфин США уже отменил санкции и незамедлительно выдал лицензию на поставку дизельного топлива из России.

К слову, сам Путин рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом США якобы "значительное внимание" было уделено перспективам урегулирования "украинского кризиса". Также затрагивались вопросы, касающиеся Ирана, и различные аспекты двусторонних отношений.