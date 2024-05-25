Это не просто "Вагнер": в ВСУ сказали, почему Россия бросила в Украину африканский корпус

Россия, чтобы достичь хоть каких-то успехов на Харьковском направлении, применяет все возможные средства и ресурсы. В Британской разведке сообщили, что во время наступления на Волчанск враг привлек африканский корпус, который сформировали из бывших вагнеровцев.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что у России проблемы с количеством личного состава. Оккупантам когда-то удавалось пополнять войска, нанимая заключенных, мигрантов или россиян, которые готовы были воевать и умирать за деньги, но сейчас это делать гораздо сложнее.

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"Африканский корпус это не просто "Вагнер". Это также и наемники, которых они нанимают из-за необходимости пополнять личный состав на линии фронта", – сказал он.

Наемники из Африки

Тимочко считает, что из-за недостатка человеческого ресурса в России возникла потребность расширять границы для набора людей.

Россияне понимают, что выдерживать темп ведения боев, который есть сейчас, для них чрезвычайно сложно. Поэтому Африка стала тем местом, где можно затягивать на войну с Украиной здешнее население,

– отметил он.

Оккупантам выгодно использовать наемников из Африки, ведь попав с другого континента на войну в Украину, они становятся абсолютно бесправными.

Те контракты, которые были подписаны в Африке превращаются в куски бумаги. Если наемникам будут обещать накопительную заработную плату, то до окончания контракта никому не удастся дожить. Для чего России выплачивать им средства, если можно сделать внутренний оборот денег?

– высказался он.

Африканский корпус, который Россия привлекла на северном направлении Харьковщины, также появляется и на других частях линии фронта. Это означает, что их перебрасывают туда, где нужно усилить штурм. По словам председателя Совета резервистов, те позиции куда их отправляют абсолютно не оборудованы для выполнения задач руководства.

Наемникам из Африки также трудно коммуницировать с другими военными, ведь мало кто из них владеет русским. Для страны-агрессора эти люди не имеют никакой ценности, кроме как "разово погибнуть" на поле боя.

Что нужно Владимиру Путину

Россияне будут продолжать накапливать войска, нанимая любого.

Путину, чтобы поддерживать темп, нужен человеческий ресурс и техника. Проведение масштабной мобилизации в России может вызвать серьезные политические вызовы. Наиболее трудоспособное население во время предыдущей мобилизации начало массово выезжать,

– сказал Иван Тимочко.

Весь трудовой рынок России зависит от привлечения трудоспособного мужского населения, которое может выполнять высококвалифицированную работу. Кроме того, экономика России в основном сосредоточена на внутренний рынок поэтому, по мнению Тимочко, Путин вынужден отправлять на войну тех, кто не влияет на развитие страны-агрессора.

В России будут пытаться максимально компенсировать человеческий ресурс, используя наемников, ведь в российском обществе из-за них не будет возникать никакого недовольства. Путин россиянам предлагает альтернативу – вместо них на смертоносную войну будет отправлять граждан других континентов,

– подчеркнул он.

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