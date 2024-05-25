Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що у Росії проблеми із кількістю особового складу. Окупантам колись вдавалось поповнювати війська, наймаючи в'язнів, мігрантів чи росіян, які готові були воювати та помирати за гроші, але зараз це робити набагато складніше.

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"Африканський корпус це не просто "Вагнер". Це також і найманці, яких вони наймають через потребу поповнювати особовий склад на лінії фронту", – сказав він.

Найманці з Африки

Тимочко вважає, що через нестачу людського ресурсу у Росії виникла потреба розширювати межі для набору людей.

Росіяни розуміють, що витримувати темп ведення боїв, який є зараз, для них надзвичайно складно. Тому Африка стала тим місцем, де можна затягувати на війну з Україною тутешнє населення,

– зауважив він.

Окупантам вигідно використовувати найманців з Африки, адже, потрапивши з іншого континенту на війну в Україну, вони стають абсолютно безправними.

Ті контракти, які були підписані в Африці перетворюються на шматки паперу. Якщо найманцям обіцятимуть накопичувальну заробітну плату, то до закінчення контракту нікому не вдасться дожити. Для чого Росії виплачувати їм кошти, якщо можна зробити внутрішній обіг грошей?

– висловився він.

Африканський корпус, який Росія залучила на північному напрямку Харківщини, також з'являється і на інших частинах лінії фронту. Це означає, що їх перекидають туди, де потрібно посилити штурм. За словами голови Ради резервістів, ті позиції куди їх відправляють абсолютно не обладнані для виконання завдань керівництва.

Найманцям з Африки також важко комунікувати з іншими військовими, адже мало хто з них володіє російською. Для країни-агресорки ці люди не мають жодної цінності, окрім як "разово загинути" на полі бою.

Що потрібно Владіміру Путіну

Росіяни продовжуватимуть накопичувати війська, наймаючи будь-кого.

Путіну, щоб підтримувати темп, потрібен людський ресурс та техніка. Проведення масштабної мобілізації в Росії може зумовити серйозні політичні виклики. Найбільш працездатне населення під час попередньої мобілізації почало масово виїжджати,

– сказав Іван Тимочко.

Весь трудовий ринок Росії залежить від залучення працездатного чоловічого населення, яке може виконувати висококваліфіковану роботу. Крім того, економіка Росії в основному зосереджена на внутрішній ринок, тому, на думку Тимочка, Путін змушений відправляти на війну тих, хто не впливає на розвиток країни-агресорки.

У Росії намагатимуться максимально компенсувати людський ресурс, використовуючи найманців, адже у російському суспільстві через них не виникатиме ніякого невдоволення. Путін росіянам пропонує альтернативу – замість них на смертоносну війну відправлятиме громадян інших континентів,

– підкреслив він.

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