Россия не успевает компенсировать потери на фронте: у нее есть 2 варианта и оба с последствиями

Ту интенсивность боев, которую сейчас проводят оккупанты, Россия хочет сохранить, однако ресурса как в технике, так и в живой силе ей не хватает. К тому же у россиян горят дедлайны.

Военный обозреватель Денис Попович в разговоре с 24 Каналом отметил, что, согласно данным Генштаба, почти нет таких дней, когда бы потери врага составляли менее 1500 человек в сутки. По его словам, немецкие аналитики сообщают, что вместо этого Россия набирает в течение 24 часов только 700 солдат.

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Исследования немецких специалистов свидетельствуют о том, что сейчас Россия набирает меньше личного состава, чем теряет на поле боя.

Россия не будет успевать компенсировать потери на фронте. Это будет иметь аккумулятивный эффект,

– считает Попович.

По словам военного обозревателя, в дальнейшем враг может иметь серьезные проблемы с набором людей в свою армию.

"Каким образом это "лечится"? Или дальнейшим увеличением единовременных выплат контрактникам, которые и так в несколько раз были повышены в 2024 году. Но здесь возникает вопрос, хватит ли денег (в бюджете России – 24 Канал), ведь они тоже заканчиваются", – озвучил Попович.

Второй вариант – объявление мобилизации, как это было в России осенью 2022 года. Пока Путин ее не объявляет и, по мнению военного обозревателя, делать это по определенным соображениям не собирается.

Поэтому очевидно, что Россия дальше будет пытаться проводить рекрутинг, заманивая людей в армию длинным рублем,

– спрогнозировал Попович.

Что будет после 20 января?

20 января рядом экспертов считается дедлайном, который установила себе российская армия. В этот день состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

Военный обозреватель Денис Попович также придерживается мнения, что до начала переговорного трека Россия будет бросать все больше и больше сил в ад войны, чтобы захватить как можно больше территорий.

Сложно прогнозировать, где этому наступит конец. Я бы не призывал рассматривать 20 января как волшебную дату, после которой что-то может закончиться или кардинально решиться,

– подчеркнул Попович.

Война, по мнению военного обозревателя, будет продолжаться, даже если после 20 января Трамп начнет заниматься украинским вопросом. Переговорный трек не займет 24 часа, как этого хотел новый лидер Соединенных Штатов. Трамп так считал и об этом заявлял, но теперь со слов Поповича, он осознал, что у него не получится реализовать свой замысел в течение всего лишь суток.