Військовий оглядач Денис Попович в розмові з 24 Каналом зазначив, що, згідно з даними Генштабу, майже немає таких днів, коли б втрати ворога становили менше як 1500 осіб на добу. З його слів, німецькі аналітики повідомляють, що натомість Росія набирає протягом 24 годин тільки 700 солдатів.

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Дослідження німецьких спеціалістів свідчать про те, що зараз Росія набирає менше особового складу, ніж втрачає на полі бою.

Росія не встигатиме компенсувати втрати на фронті. Це матиме акумулятивний ефект,

– вважає Попович.

Зі слів військового оглядача, надалі ворог може мати серйозні проблеми з набором людей до свого війська.

"Яким чином це "лікується"? Або подальшим збільшенням одноразових виплат контрактникам, які й так в декілька разів були підвищені у 2024 році. Але тут постає запитання, чи вистачить грошей (в бюджеті Росії – 24 Канал), адже вони теж закінчуються", – озвучив Попович.

Другий варіант – оголошення мобілізації, як це було в Росії восени 2022 року. Поки що Путін її не оголошує і, на думку військового оглядача, робити це з певних міркувань не збирається.

Тому очевидно, що Росія далі буде намагатиметься проводити рекрутинг, заманюючи людей в армію довгим рублем,

– спрогнозував Попович.

Що буде після 20 січня?

20 січня низкою експертів вважається дедлайном, який встановила собі російська армія. Цього дня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

Військовий оглядач Денис Попович також дотримується думки, що до початку переговорного треку Росія кидатиме все більше і більше сил в пекло війни, аби захопити якнайбільше територій.

Складно прогнозувати, де цьому настане кінець. Я б не закликав розглядати 20 січня як чарівну дату, після якої щось може закінчитися або кардинально вирішитися,

– наголосив Попович.

Війна, на думку військового оглядача, буде продовжуватись, навіть якщо після 20 січня Трамп почне займатися українським питанням. Перемовний трек не займе 24 години, як цього волів новий лідер Сполучених Штатів. Трамп так вважав і про це заявляв, але тепер зі слів Поповича, він усвідомив, що в нього не вийде реалізувати свій задум протягом лише доби.