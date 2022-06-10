Россия начала использовать для обстрелов Харькова более мощные бомбы и ракеты, – мэр

В последние недели интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, однако при этом враги используют сейчас значительно более мощные бомбы и ракеты. Нынешние разрушения, которые терпит город, – очень значительны.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона. Он объяснил, что ситуация очень напряженная, однако контролируемая.

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Сейчас очень серьезные разрушения, – Терехов

По городу стали использовать бомбы и ракеты большей мощности. И те разрушения, которые есть сегодня, очень и очень серьезные,

– заметил Терехов.

Цель врага, по словам мэра, дестабилизировать ситуацию в городе. Россияне хотят, чтобы в Харькове не работали предприятия, а людей охватила паника. Тем не менее, Терехов заверил, что харьковчане – мужественные люди, которые начали возвращаться к работе.

Малый бизнес начал возобновлять работу

Работают рынки. Малый бизнес начал открываться. Но, конечно, надо быть очень осторожными, удары со стороны российского агрессора могут быть нанесены в любую минуту,

– добавил мэр.

Отметим, что 8 июня Харьков попал под мощные вражеские обстрелы. Погибли два человека, еще 4 человека получили ранения. После удара в городе вспыхнул сильный пожар. Разрушения получили магазин, кафе и школа.

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Об успехах ВСУ в регионе рассказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинские военные изрядно поломали планы врага. Наши защитники освобождают населенные пункты от оккупации.

Тем временем украинская разведка сообщает, что российские войска активизировались в направлении Изюма. Их количества достаточно для дальнейшего продвижения.

В этом направлении в последние недели у оккупантов не было значительных достижений.

Ранее журналисты "Схем" сообщали , что захватчики строят понтонно-железнодорожное право на Харьковщине. Сооружения проходят около населенного пункта Купянск-Узловой.

В Генштабе подчеркнули, что недавно на Харьковщине отказалось воевать целое подразделение российских военных – после того, как понес значительные потери.

Смотрите в видео: ракетные удары по Харькову