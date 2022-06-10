Россия начала использовать для обстрелов Харькова более мощные бомбы и ракеты, – мэр
В последние недели интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, однако при этом враги используют сейчас значительно более мощные бомбы и ракеты. Нынешние разрушения, которые терпит город, – очень значительны.
Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона. Он объяснил, что ситуация очень напряженная, однако контролируемая.
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Сейчас очень серьезные разрушения, – Терехов
По городу стали использовать бомбы и ракеты большей мощности. И те разрушения, которые есть сегодня, очень и очень серьезные,
– заметил Терехов.
Цель врага, по словам мэра, дестабилизировать ситуацию в городе. Россияне хотят, чтобы в Харькове не работали предприятия, а людей охватила паника. Тем не менее, Терехов заверил, что харьковчане – мужественные люди, которые начали возвращаться к работе.
Малый бизнес начал возобновлять работу
Работают рынки. Малый бизнес начал открываться. Но, конечно, надо быть очень осторожными, удары со стороны российского агрессора могут быть нанесены в любую минуту,
– добавил мэр.
Отметим, что 8 июня Харьков попал под мощные вражеские обстрелы. Погибли два человека, еще 4 человека получили ранения. После удара в городе вспыхнул сильный пожар. Разрушения получили магазин, кафе и школа.
"Прилет" в Харькове был и 9 июня – повреждения получила железная дорога. Пожар был столь мощным
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Актуальная ситуация в Харьковской области: последние новости
- Об успехах ВСУ в регионе рассказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинские военные изрядно поломали планы врага. Наши защитники освобождают населенные пункты от оккупации.
- Тем временем украинская разведка сообщает, что российские войска активизировались в направлении Изюма. Их количества достаточно для дальнейшего продвижения.
- В этом направлении в последние недели у оккупантов не было значительных достижений.
- Ранее журналисты "Схем" сообщали , что захватчики строят понтонно-железнодорожное право на Харьковщине. Сооружения проходят около населенного пункта Купянск-Узловой.
- В Генштабе подчеркнули, что недавно на Харьковщине отказалось воевать целое подразделение российских военных – после того, как понес значительные потери.
Смотрите в видео: ракетные удары по Харькову