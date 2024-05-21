Россия начала учения с подготовкой к применению ядерного оружия
В России начались учения по тактическому ядерному оружию. Минобороны страны-агрессора даже показали кадры с учений.
Как сообщило минобороны России, в Южном военном округе начался первый этап обучения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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Подробности об учениях тактического ядерного оружия в России
Сообщается, что на этом этапе оккупанты отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.
Личный состав ВКС при этом отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет "Кинжал", вылеты в назначенные районы патрулирования,
– заявило минобороны России.
Агрессор заявил, что проведенное учение направлено на "поддержку готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования".
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Что предшествовало
- Напомним, что в начале мая министерство обороны России объявило о начале подготовки к учениям с применением нестратегического ядерного оружия.
- Страна-агрессор заявила, что эти учения якобы являются ответом на "провокационные заявления отдельных западных официальных лиц".
- Также стало известно, что в Беларуси возле города Осиповичи активно развивают военную базу, на которой россияне могут хранить ядерное оружие.