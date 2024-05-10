Была попытка прорыва россиян, ВСУ защищают позиции: что происходит на Харьковском направлении

Россияне усилили давление на Харьковском направлении. Это не стало сюрпризом, ведь оккупанты постоянно обстреливают областной центр КАБами и направляют туда "Шахеды" из Белгорода и Курска. Впрочем, ситуация контролируемая, 24 Канал расскажет, что происходит на Харьковском направлении сейчас.

Буквально на днях издание The Economist поговорило с украинскими военными и они сказали, что попытка наступления на Харьковщине возможна. Но продвинуться далеко враг не сможет.

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Какая ситуация на Харьковском направлении сейчас

16:24, 10 мая Россия планирует создать "10-километровую буферную зону" на Харьковщине: что стоит за этими заявлениями Россия якобы намерена создать десятикилометровую буферную зону на границе. Собственно, именно этим оккупанты прикрывают новое наступление на Харьковщине. В ОСГВ "Хортица" в комментарии 24 Каналу объяснили, как следует воспринимать такие заявления. О "буферной зоне" говорится давно – с тех пор, как начались регулярные атаки на Белгород. Впрочем, это скорее вброс, направленный на внутреннее потребление среди россиян. Реакция на заявления о "10-километровой зоне" от ОСГВ "Хортица" На сегодня есть все основания считать, что мы имеем дело с вражеским ИПСО, которое намерено посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на другие, более "горячие" направления фронта на Востоке Украины. Силы обороны совместно с Вооруженными Силами и различными военными формированиями контролируют ситуацию. Россияне пытаются оттянуть наши силы и средства на Харьковщину из Донецкой области,

– сказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Итак, враг просто хочет раздуть панику, в том числе в инфопространстве. Не ведитесь на фейки и доверяйте официальной информации! 16:12, 10 мая Оперативная ситуация в области, - Синегубов Враг продолжает обстреливать гражданских Харьковщины, а также начал новый этап наступательных действий на северном направлении области.

Боевые бригады встретили противника огнем. Продолжаются тяжелые бои на границе Харьковщины.

На Купянском направлении отбито 17 атак. Вражеские ДРГ могут заезжать на некоторые наши территории, но получают отпор от украинских защитников.

Для Харькова наземной угрозы нет, вражеского наступательного потенциала пока не хватает.

Учитывая террористические действия в отношении гражданского населения на Волчанском и Липецком направлении, настоятельно советуем местным жителям эвакуироваться. По этому номеру 0-800-33-92-91 вас проконсультируют и предоставят сопровождение.

Сейчас 449 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 25 из Харьковского, 4 из Богодуховского и 29 человек эвакуированы волонтерами. 16:00, 10 мая В ЦПД СНБО призвали доверять только официальным источникам "Из тех зон, куда врагу удалось зайти, Силы обороны пытаются его выбить. Ситуация может меняться, доверяйте сейчас официальным источникам. Врагу важно создать информационный шторм. Как правило, когда продолжаются активные действия, ситуация на участках меняется немало раз в течение дня. Картина динамичная, полной информацией владеют только официальные источники". 15:40, 10 мая Потери территории не допущены, - Синегубов Олег Синегубов подтвердил, что россияне начали новую волну наступательных действий на севере Харьковской области. Да, действительно, наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потерь территорий не допущено,

– сказал он. Глава ОВА пояснил: населенные пункты, где продолжаются активные бои, находятся в районе километра-двух от границы с Россией. Местные власти призывают эвакуироваться с этой территории, ведь враг атакует и гражданских. Олег Синегубов отметил, что приграничье считается серой зоной. Россияне могут заезжать на украинскую территорию бронетехникой, однако там же врага уничтожают ВСУ. Поэтому говорить о том, есть ли оккупанты в тех населенных пунктах – неуместно. 15:33, 10 мая Карта боевых действий 15:28, 10 мая В ЦПД призывают не паниковать Сообщение руководителя ЦПД Андрея Коваленко: "Ситуация контролируется Силами обороны. Сейчас похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведения разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе. Эта операция сопровождается информационной работой военкоров России, которые рисуют стрелочки и рапортуют о прорывах их сил вглубь на километры, которые сейчас придуманы для попытки создать панику и использовать информационный вакуум. Местами ситуация осложнена, но контролируемая нашими войсками". 14:53, 10 мая Синегубов выложил хронологию обстрелов области: есть погибшие, некоторые люди под завалами Пограничные общины Харьковской области под усиленными массовыми вражескими обстрелами – есть раненые и погибшие. 9:45 село Бугаевка Волчанской громады. В результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.

Около 10 утра враг обстрелял город Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских.

12:50 в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

13:22 Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому – ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы – один из них под завалами дома. 14:26, 10 мая Зеленский подтвердил наступление россиян на Харьковщине Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их войсками. Оккупанты могут подтягивать еще силы, но наши военные знали об этом и рассчитывали свои силы, чтобы встретить врага огнем. Сейчас идет жестокий бой на этом направлении, на утро врага остановили артиллерийским огнем,

– сказал он. 13:40, 10 мая В ХОВА напомнили о горячей линии по вопросам эвакуации В Харьковской области на северном направлении последние сутки продолжаются усилении вражеские обстрелы из различного вида вооружения. Особенно обращаемся к жителям Волчанского и Липецкого направлений. Напоминаем, что действует горячая линия по вопросам эвакуации – обращайтесь по этому номеру телефона: 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах. На Харьковщине еще с 2022 года разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи, временного расселения и тому подобное. Не медлите! Обезопасьте себя и своих близких. 13:08, 10 мая В Минобороны сообщили о попытке прорыва на Харьковщине Силы обороны Украины защищают наши позиции на Харьковщине. В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (УАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций. 11:40, 10 мая Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, какая ситуация на Харьковском направлении Приводим его заявление полностью: "Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу. Вооруженные Силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности. Призываем гражданское население приграничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы – наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям".

10:17, 10 мая Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал, что у россиян нет ресурсов для захвата города Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть к обострению в приграничье, о чем ранее говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме,

– предупредил он.



