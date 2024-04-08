Враг начал наступление вдоль линии фронта, ночью запускал дроны: хронология 775 дня войны
Россия продолжает атаковать мирные города, подвергая опасности гражданских людей. Украинские защитники сдерживают врага, уничтожают его личный состав и технику.
В этом материале 24 Канал рассказывает о главных событиях за понедельник, 8 апреля. Это уже 775 сутки с начала российско-украинской полномасштабной войны.
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Враг активизировал наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине, – отмечают аналитики ISW. Из-за задержки американской военной помощи ВСУ придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения о приоритетности в обороне, чтобы эффективно противостоять оккупантам. СМИ удалось установить личность российского военного, который отдал приказ о расстреле трех безоружных украинских пленных в районе Крынков. Это Сергей Иштуганов, 328 полк 104 дивизии. Под ночной атакой БПЛА под прицелом была, в частности, Киевщина. Местные слышали взрывы около 01:30 – власть информировала о работе ПВО.
Наступление России
Враг активизировал наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине, – отмечают аналитики ISW. Из-за задержки американской военной помощи ВСУ придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения о приоритетности в обороне, чтобы эффективно противостоять оккупантам.
СМИ удалось установить личность российского военного, который отдал приказ о расстреле трех безоружных украинских пленных в районе Крынков. Это Сергей Иштуганов, 328 полк 104 дивизии.
Под ночной атакой БПЛА под прицелом была, в частности, Киевщина. Местные слышали взрывы около 01:30 – власть информировала о работе ПВО.