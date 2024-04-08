Враг начал наступление вдоль линии фронта, ночью запускал дроны: хронология 775 дня войны

Россия продолжает атаковать мирные города, подвергая опасности гражданских людей. Украинские защитники сдерживают врага, уничтожают его личный состав и технику.

В этом материале 24 Канал рассказывает о главных событиях за понедельник, 8 апреля. Это уже 775 сутки с начала российско-украинской полномасштабной войны.

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