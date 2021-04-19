В российском минобороны сообщили, что начинают крупные учения в Арктике. К ним привлекут военно-воздушные силы и противовоздушную оборону.

Страна-агрессор уже поделилась планами своих действий в Арктике. К учениям собираются привлечь много военной техники.

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Какие учения проводит Кремль в Арктике

обеспечивать безопасность объектов экономической деятельности России в Арктике;

проводить спасательные операции и оказывать помощь на море в данном регионе;

решать возможные кризисные ситуации;

работать над защитой и обороной морских коммуникаций.

В Москве сообщили, что они начали развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и до наращивания системы противовоздушной обороны в данном направлении.

В учениях Россия задействует атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, летательные аппараты.

Обратите внимание! Россия с конца марта стягивает армию и технику к границам с Украиной и в оккупированный Крым. К тому же 15 апреля Кремль заявил о закрытии части акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. 13 апреля в НАТО выразили поддержку Украине.

Кратко о ситуации в Арктике