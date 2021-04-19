Россия начала масштабные военные учения в Арктике
В российском минобороны сообщили, что начинают крупные учения в Арктике. К ним привлекут военно-воздушные силы и противовоздушную оборону.
Источник:минобороны России
Страна-агрессор уже поделилась планами своих действий в Арктике. К учениям собираются привлечь много военной техники.
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Какие учения проводит Кремль в Арктике
- обеспечивать безопасность объектов экономической деятельности России в Арктике;
- проводить спасательные операции и оказывать помощь на море в данном регионе;
- решать возможные кризисные ситуации;
- работать над защитой и обороной морских коммуникаций.
В Москве сообщили, что они начали развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и до наращивания системы противовоздушной обороны в данном направлении.
В учениях Россия задействует атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, летательные аппараты.
Кратко о ситуации в Арктике
- В феврале 2021 года США и Канада сообщили, что хотят обновить систему спутников и радаров в Арктике. Все из-за роста угрозы военного присутствия Китая и России.
- 5 апреля стало известно, что Россия разместила в Арктике много войск и испытывает там новейшее оружие. По данным СМИ, это может угрожать США.
- 6 апреля США сообщили, что будут отслеживать военную активность России в Арктике.
- Перед тем, в марте, Великобритания сообщала, что год будут патрулировать в Арктике, чтобы противостоять стратегическому превосходству России и Китая по контролю над новыми торговыми маршрутами.
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