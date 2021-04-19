Росія почала масштабні військові навчання в Арктиці
У російському міноборони повідомили, що розпочинають великі навчання в Арктиці. До них залучать військово-повітряні сили та протиповітряну оборону.
Джерело:минобороны России
Країна-агресор вже поділилася планами своїх дій в Арктиці. До навчань збираються залучити багато військової техніки.
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Які навчання проводить Кремль в Арктиці
- забезпечувати безпеку об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці;
- проводити рятувальні операції та надавати допомогу на морі в даному регіоні;
- вирішуватимуть можливі кризових ситуацій;
- працюватимуть над захистом та обороною морських комунікацій.
У Москві повідомили, що вони розпочали розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони в даному напрямку.
До навчань Росія задіє атомні та дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати.
Коротко про ситуацію в Арктиці
- У лютому 2021 року США та Канада повідомили, що хочуть оновити систему супутників та радарів у Арктиці. Все через зростання загрози військової присутності Китаю та Росії.
- 5 квітня стало відомо, що Росія розмістила в Арктиці багато військ та випробовує там новітню зброю. За даними ЗМІ, це може загрожувати США.
- 6 квітня США повідомили, що будуть відслідковувати військову активність Росії в Арктиці.
- Перед тим, у березні, Велика Британія повідомляла, що рік патрулюватимуть в Арктиці, щоб протистояти стратегічній перевазі Росії та Китаю щодо контролю над новими торговими маршрутами.
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