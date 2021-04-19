У російському міноборони повідомили, що розпочинають великі навчання в Арктиці. До них залучать військово-повітряні сили та протиповітряну оборону.

Країна-агресор вже поділилася планами своїх дій в Арктиці. До навчань збираються залучити багато військової техніки.

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Які навчання проводить Кремль в Арктиці

забезпечувати безпеку об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці;

проводити рятувальні операції та надавати допомогу на морі в даному регіоні;

вирішуватимуть можливі кризових ситуацій;

працюватимуть над захистом та обороною морських комунікацій.

У Москві повідомили, що вони розпочали розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони в даному напрямку.

До навчань Росія задіє атомні та дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати.

Зверніть увагу! Росія з кінця березня стягує армію та техніку до кордонів з Україною та до окупованого Криму. До того ж 15 квітня Кремль заявив про закриття частини акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. 13 квітня у НАТО висловили підтримку Україні.

Коротко про ситуацію в Арктиці