Россия начала вывозить своих дипломатов из Чехии: Прагу покинуло более 50 человек

Россия начала из Чехии вывозить своих дипломатов и других представителей посольств в Праге. Часть людей уже отправилась самолетом в субботу, 29 мая.

Москва отправила за дипломатами специальный правительственный самолет. Авиатранспорт вылетел примерно в 14:30.

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Работники российского посольства в Праге прибыли в аэропорт автобусом, в котором находились взрослые и дети. Известно, что первым спецрейсом выехали 54 дипломата.

Когда вылетит второй спецрейс

Вторую группу сотрудников, по информации радио "Прага", планируют отправить в понедельник, 31 мая. Количество дипломатов, которых планируют вывезти, пока неизвестно.

! Согласно решению правительства Чехии, десятки дипломатов должны покинуть российское посольство до конца мая 2021 года.

Так завершится процесс сбалансирования количества сотрудников посольства России в Праге и чешских дипломатов в Москве.

Россия начала вывозить своих дипломатов из Чехии / Фото ČTK

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