Россия начала вывозить своих дипломатов из Чехии: Прагу покинуло более 50 человек

29 мая 2021 , 17:46
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iRoyhlas

Россия начала из Чехии вывозить своих дипломатов и других представителей посольств в Праге. Часть людей уже отправилась самолетом в субботу, 29 мая.

Москва отправила за дипломатами специальный правительственный самолет. Авиатранспорт вылетел примерно в 14:30.

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Работники российского посольства в Праге прибыли в аэропорт автобусом, в котором находились взрослые и дети. Известно, что первым спецрейсом выехали 54 дипломата.

Когда вылетит второй спецрейс

Вторую группу сотрудников, по информации радио "Прага", планируют отправить в понедельник, 31 мая. Количество дипломатов, которых планируют вывезти, пока неизвестно.

Заметим! Согласно решению правительства Чехии, десятки дипломатов должны покинуть российское посольство до конца мая 2021 года.

Так завершится процесс сбалансирования количества сотрудников посольства России в Праге и чешских дипломатов в Москве.

Россия начала вывозить своих дипломатов из Чехии / Фото ČTK

Дипломатический скандал между Россией и Чехией: коротко

  • В апреле между Чехией и Россией вспыхнул дипломатический скандал. Это произошло из-за расследования дела о взрывах в Врбетице, к которым предположительно были причастны российские разведчики.
  • Поэтому Чехия решила выслать 18 сотрудников российского посольства.
  • Россия ответила на такое решение и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
  • После этого чешская дипломатия заявила о принудительном выезде других российских дипломатов из страны до конца мая 2021 года.
Автор: Анастасія Мигидюк