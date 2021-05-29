Россия начала вывозить своих дипломатов из Чехии: Прагу покинуло более 50 человек

Россия начала из Чехии вывозить своих дипломатов и других представителей посольств в Праге. Часть людей уже отправилась самолетом в субботу, 29 мая.
Москва отправила за дипломатами специальный правительственный самолет. Авиатранспорт вылетел примерно в 14:30.
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Работники российского посольства в Праге прибыли в аэропорт автобусом, в котором находились взрослые и дети. Известно, что первым спецрейсом выехали 54 дипломата.
Когда вылетит второй спецрейс
Вторую группу сотрудников, по информации радио "Прага", планируют отправить в понедельник, 31 мая. Количество дипломатов, которых планируют вывезти, пока неизвестно.Заметим! Согласно решению правительства Чехии, десятки дипломатов должны покинуть российское посольство до конца мая 2021 года.
Так завершится процесс сбалансирования количества сотрудников посольства России в Праге и чешских дипломатов в Москве.
Россия начала вывозить своих дипломатов из Чехии / Фото ČTK
Дипломатический скандал между Россией и Чехией: коротко
- В апреле между Чехией и Россией вспыхнул дипломатический скандал. Это произошло из-за расследования дела о взрывах в Врбетице, к которым предположительно были причастны российские разведчики.
- Поэтому Чехия решила выслать 18 сотрудников российского посольства.
- Россия ответила на такое решение и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
- После этого чешская дипломатия заявила о принудительном выезде других российских дипломатов из страны до конца мая 2021 года.