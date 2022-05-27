Россия "начудила" в Черном море и заставляет Украину разминировать, - Братчук
Еще в начале марта начальники российских портов получили письма с сообщением, что 420 мин забросили в акваторию Черного моря. Впрочем, их точное местонахождение не могли определить.
Сейчас специалисты предполагают, что мин может быть уже от 400 до 600 в Черном море. Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Военная раз предупредила: из-за шторма на побережье Черного моря попадают мины
В то же время, украинские защитники предупредили высадку десанта врага. В частности, заменив побережье, как заметил Братчук.
Однако именно в акватории Черного моря Россия "начудила" и теперь оккупант требует от Украины разблокировать и уничтожать российские мины.
– подчеркнул спикер Одесской ОВА.
Он также напомнил, что Россия сделала заложниками гражданские суда, которые пришвартованы, в частности, в порту Одессы. При этом страна-агрессорша обвиняет в этом Украину.
"Все происходит как всегда. Видим, что работают подразделения информационно-психологических спецопераций России. Они понимают, что их условия просто не могут быть выполнены", – резюмировал спикер Одесской ОВА.
Какая ситуация вблизи Змеиного
Сергей Братчук прокомментировал также ситуацию у острова Змеиный. Там, по его словам, пока идет боевая работа, а также заминирование российскими захватчиками.
Впоследствии эти российские мины выбрасываются на берега:
- Болгарии;
- Турции;
- Румынии;
- Украина.
Напомним также, что оперативное командование "Юг" призвало жителей Одесской области не посещать побережье Черного моря. Ведь из-за шторма на берег волны могут выбрасывать мины.
Сергей Братчук о заминированном Черном море: смотрите видео
Россияне заменяли Черное море: главные новости
- Еще в конце марта в водах Черного моря Румыния обнаружила русскую мину . Ее зафиксировали моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1".
- Найденную моряками Румынии мину в тот же день мину уничтожили . Ее взорвали на расстоянии.
- В Турции были обнаружены мины российской армии 26 и 28 марта. Сначала на морском побережье Инеада в провинции Киркларелли, а затем в проливе Босфор.
- Впоследствии, уже в начале апреля, Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море. Российскую мину обнаружили вблизи границы с Болгарией.
- Кроме того, 21 мая СМИ сообщали, что россияне вывели в Черное море две трети боеспособных подводных лодок . Речь идет о 4 единицах. Треть, то есть 2, остались у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.