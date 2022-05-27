Россия "начудила" в Черном море и заставляет Украину разминировать, - Братчук

Еще в начале марта начальники российских портов получили письма с сообщением, что 420 мин забросили в акваторию Черного моря. Впрочем, их точное местонахождение не могли определить.

Сейчас специалисты предполагают, что мин может быть уже от 400 до 600 в Черном море. Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Военная раз предупредила: из-за шторма на побережье Черного моря попадают мины

В то же время, украинские защитники предупредили высадку десанта врага. В частности, заменив побережье, как заметил Братчук.

Однако именно в акватории Черного моря Россия "начудила" и теперь оккупант требует от Украины разблокировать и уничтожать российские мины.

– подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Он также напомнил, что Россия сделала заложниками гражданские суда, которые пришвартованы, в частности, в порту Одессы. При этом страна-агрессорша обвиняет в этом Украину.

"Все происходит как всегда. Видим, что работают подразделения информационно-психологических спецопераций России. Они понимают, что их условия просто не могут быть выполнены", – резюмировал спикер Одесской ОВА.

Какая ситуация вблизи Змеиного

Сергей Братчук прокомментировал также ситуацию у острова Змеиный. Там, по его словам, пока идет боевая работа, а также заминирование российскими захватчиками.

Впоследствии эти российские мины выбрасываются на берега:

Болгарии;

Турции;

Румынии;

Украина.

Напомним также, что оперативное командование "Юг" призвало жителей Одесской области не посещать побережье Черного моря. Ведь из-за шторма на берег волны могут выбрасывать мины.

Сергей Братчук о заминированном Черном море: смотрите видео

Россияне заменяли Черное море: главные новости