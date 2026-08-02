Россия накапливает ракеты не просто так: авиаэксперт сказал, как сорвать планы Кремля

В ночь на 1 августа Россия нанесла удар с применением дронов и ракет типа "Циркон"/"Оникс", Х-31 и Х-59/69, а также баллистики ("Искандер"). Ранее россияне накопили большое количество противокорабельных "Цирконов", ведь пытались использовать их для вооружения ракетоносных фрегатов, но они таким образом задействованы не были.

На это в эфире 24 Канала указал авиационный эксперт Константин Криволап, пояснив, что, скорее всего, сегодня оккупантам их ракеты типа "Циркон" нужны не для морских операций, а для нанесения ударов по гражданскому населению Украины.

Россияне накапливают "Искандеры"

По словам авиаэксперта, что касается "Цирконов", враг уже научился каким-то образом использовать определенную GPS-навигацию. Но если смотреть на заявленную гиперзвуковую скорость, возникает вопрос: откуда россияне берут сигнал от спутника GPS. Пока, по его словам, не совсем понятно, каким образом работает их система наведения.

С "Ониксом-М" аналогичная ситуация. В начале горячей фазы россияне произвели ориентировочно 450 ракет, затем активно наносили ими удары по Одесской области, Дунаю, портам. Сейчас их стало меньше, но все равно 150 – 200 может оставаться. Поэтому россияне их используют, а "Искандеры-М" накапливают,

– отметил Криволап.

Анализируя атаку 1 августа, авиационный эксперт обратил внимание на то, что удары были подобны землетрясению. Он рассказал, что его дом во время обстрелов сильно трясло. Это, по его мнению, может означать, что либо была увеличена боевая часть, либо могли быть использованы северокорейские ракеты KN-23, в которых содержится большее количество взрывчатки.

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Приоритетные цели для СОУ, чтобы уменьшить удары врага

Размышляя о том, как Украине реагировать на действия россиян, Криволап подчеркнул необходимость нацеливать свои средства поражения на ОТРК "Искандер", которые выезжают на позиции для нанесения удара. По его словам, необходимо поразить хотя бы 3 – 5 единиц такого оружия в Брянской и Курской областях.

Тогда потуги россиян значительно уменьшатся. Для этого нужно как можно быстрее запустить хотя бы первые 10 – 15 ракет FP-7 от Fire Point. Это я считаю первым конкретным шагом, который может существенно сократить баллистические удары по Украине. Второе действие – это удары по всем заводам, имеющим отношение к производству ракет "Искандер-М". Прежде всего по Воткинскому. В Перми находится большое количество заводов – это промышленный хаб, который обеспечивает примерно 80% всего необходимого для производства этой ракеты,

– пояснил Криволап.

Он также отметил важность продолжения ударов по российским объектам нефтеперерабатывающей отрасли, производства синтетических каучуков и взрывчатых веществ. Это существенно ограничивает возможности противника.