Россия накапливает ракеты не только для ударов по Украине, – руководитель ЦПД

У россиян хватает ракет различного типа, однако во время атак они делают ставку на дроны. Враг наносит по территории Украины комбинированные удары баллистикой и "Шахедами". Очевидно, оккупанты накапливают ракеты.

Захватчики могут накапливать ракеты не только для ударов по Украине, но и для потенциального столкновения в странах Балтии через 4 – 6 лет. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Тактика ударов врага

Андрей Коваленко отметил, что у врага существенно уменьшилось количество северокорейских ракет KN. Сейчас массовой поставки баллистических ракет не наблюдается, как это было с самого начала. Но не исключено, что может возобновиться в том количестве, которое было раньше.

К сожалению, у оккупантов хватает ракет различных типов. Они стабильно изготавливают ракеты типа "Искандер", Х-101. У врага осталась стратегическая авиация, хотя она была перебазирована несколько дальше.

Стратегическая авиация оставляет за собой возможности осуществлять массированные обстрелы. Хотя захватчики заменили крылатые ракеты для применения в Украине "Шахедами", беспилотниками "Герань" и определенными обманками типа дронов "Гербера" и не только. Преимущественно враг делает ставку именно на БПЛА. Они дешевле ракет.

Не исключено, что враг накапливает ракеты для потенциального столкновения с Европой в странах Балтии через 4 – 6 лет. К сожалению, сейчас все идет к тому, что это станет реальностью. И при поддержке КНДР враг решится на это. Бомбардировщики на определенных аэродромах имеют ракеты. Все зависит от приказа, будут ли они применены,

– сказал руководитель ЦПД.

Но в основном наносят комбинированные удары – "Шахеды" и баллистика. От этого самая большая угроза. Российская армия пытается выйти на регулярную тактику роевых атак украинских городов.

Выбирают город, объекты и атакуют большим количеством дронов, пытаясь окружить город и зайти с разных сторон этими дронами. После чего или во время этой атаки, после ее пика следуют точечные удары баллистикой. К сожалению, враг выбрал такую тактику именно для массированных атак,

– объяснил Коваленко.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что через 5 – 7 лет Россия планирует атаковать страны НАТО. Он подчеркнул, что для Альянса есть краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная угрозы от России. Поэтому Альянс должен быть уверен, что сможет себя защитить в случае потенциальной агрессии со стороны Москвы.