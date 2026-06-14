Оккупанты планируют эвакуировать органы управления Черноморского флота в Новороссийск, – "Атеш"

Российское командование планирует перевести остатки органов управления Черноморского флота из Севастополя, расположенного во временно оккупированном Крыму, в российский Новороссийск.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

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Почему россияне хотят эвакуировать органы управления?

По словам партизан, прежние места дислокации в Крыму, в частности штаб авиации, последовательно теряют свою функциональность.

Как следствие, россияне вынуждены искать новое решение.

Напомним, 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по штабу авиации Черноморского флота России на улице Гоголя в Севастополе. С тех пор удары по полуострову только усиливаются, а логистическая ситуация для оккупантов в Крыму кардинально ухудшилась.

Как сообщают информаторы "Атеш" из числа военных, часть офицеров уже сейчас занимается практическими вопросами переезда, не дожидаясь официальных распоряжений: они перевозят семьи, избавляются от имущества и обустраиваются на новом месте в Новороссийске.

Внутри руководства флота настроения подавлены – те, кто реально понимает происходящее, не тянут,

– говорится в сообщении.

По словам партизан, перенос органов управления является логическим следствием систематического давления на инфраструктуру флота в Крыму, ведь сейчас содержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов все дороже и рискованнее.

Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму самыми тяжелыми за все время с начала войны,

– подчеркнули представители "Атеш".

Партизаны добавили, что они продолжают отслеживать перемещения и фиксировать изменения в структуре командования ЧФ России.

Удары по Крыму продолжаются: что известно?

Ночью 13 июня украинские дроны эффективно отработали по объектам врага на территории аннексированного Крыма. Под ударом оказался, в частности, завод "Титан" в Армянске – там атака привела к масштабному пожару, а производство было остановлено.

В местных пабликах также сообщалось о серии из 23 взрывов и значительных повреждениях цехов, а также об эвакуации персонала.

Кроме того, по данным мониторингового сервиса NASA FIRMS, на территории временно оккупированного Крыма были зафиксированы аномальные тепловые сигналы в районе нескольких электроподстанций.

В частности, речь идет о подстанции 220/35/10 кВ "Яны Капу" в районе одноименного населенного пункта и подстанции 220 кВ "Титан" вблизи Армянска.