Обстрелы все равно будут: в ЦПД объяснили, почему понятие "ответ" со стороны России неуместно

Россия придумывает понятие "ответа" на действия Украины, чтобы оправдать свои террористические действия. Они будут продолжать свои обстрелы, даже если Украина не будет проводить операции на территории России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Россия будет продолжать обстрелы Украины

Россия не стремится двигаться к миру, а потому будет продолжать атаки по территории Украины. Это не будет ответом на любые действия украинских спецслужб или военных, а только обычный терроризм.

Украина взамен всеми способами будет давить на россиян, чтобы удалось завершить войну.

Надо четко понимать, что понятие "ответ" за что-то, за какие-то действия Украины, если это касается российских обстрелов, не существует в принципе. Обстрелы как были, так и будут, пока россиян не удастся принудить к миру,

– отметил Андрей Коваленко.

По словам директора ЦПИ такие шаги врага являются "пропагандистским ходом" для российских дипломатов.

Такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский. В интервью иностранным журналистам лидер страны сказал, что российские заявления об "ударах возмездия" являются неправдой и оправданием ракетно-дронных атак. Россия осуществляет обстрелы продуманно, хотя цели выбирает в основном случайно и хочет, чтобы в Украине страдали гражданские люди.