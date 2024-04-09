Оккупанты ударили по Константиновке: есть погибший, под завалами ищут женщину с ребенком
Источник:Вадим Филашкин
Оккупанты не прекращают террор прифронтовых населенных пунктов. Днем 9 апреля российские военные ударили по Константиновке Донецкой области.
К сожалению, известно о погибших. Также под завалами могут быть люди.
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Враг терроризирует Донецкую область
Журналист "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко сообщил, что российские военные совершили очередное военное преступление – ударили по двухэтажке в Константиновке Донецкой области. Известно, что один человек погиб, есть пострадавшие. Кроме того, под завалами ищут мать с ребенком. По предварительной информации, ребенку 12 лет.
Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что по состоянию на 16:00 известно о 2 раненых – это женщины, их состояние оценивают как тяжелое. Он также добавил, что враг ударил по Константиновке авиабомбой.
Всего бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание,
– сообщил Филашкин о последствиях обстрела.
У ГСЧС добавили, что погибший – гражданский мужчина 1964 года рождения. Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются, но из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходится постоянно их приостанавливать ради безопасности личного состава.
Также чрезвычайники ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме.
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Кроме того, из-за вражеских обстрелов ранения получил человек в селе Сокол Очеретинской громады – он госпитализирован.
В Донецкой ОВА отметили, что враг не прекращает террористических ударов по гражданскому населению. Местных жителей в очередной раз призвали не подвергать себя опасности и выезжать из прифронтовых населенных пунктов.
Оккупанты обстреливают Донецкую область: последние новости
- В Донецкой ОГА утром 9 апреля сообщили, что в течение суток враг 10 раз обстрелял прифронтовые населенные пункты. Повреждены десятки домов, административные здания и магазин.
- Также днем 9 апреля российские военные пытались атаковать авиабомбой прифронтовые территории, однако ФАБ-1500 упала на оккупированных территориях. Снаряд оставил дыру в кровле магазина, частично разрушил его, но не взорвался.
- В Покровске 5 апреля прогремели мощные взрывы. Как стало известно впоследствии, российские военные ударили по зданию офиса "Врачей без границы". К счастью, работники организации не получили повреждений, впрочем, здание офиса разрушено и частично выгорело.
- Кроме того, в результате обстрела Покровска пострадали местные жители. Так, 5 украинцев получили различные ранения. Четверо пострадавших – из одной семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном.