Россия нанесла комбинированный удар по Украине: сколько целей удалось сбить

Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Захватчики выпускали дроны и ракеты по разным областям. В то же время противовоздушная оборона – не дремала.

Командующий Воздушных сил заявил, что в ночь на 26 мая оккупанты применили 12 ракет различных типов, а также более трех десятков дронов. По словам Николая Олещука, все беспилотники удалось сбить и почти все ракеты были ликвидированы.

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Работа ПВО во время атаки на Украину

Удалось уничтожить 12 из 14 ракет. Захватчики выпустили такие средства поражения по нашему государству:

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К – из Тамбовской области.

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС – из Саратовской области.

Как понятно из сообщения Олещука, все 12 из 12 ракет типа Х-101/Х-555 – успешно ликвидировали. А вот 2 "Кинжала" не удалось нашей ПВО сбить.

В то же время 31 ударный беспилотник Shahed-131/136 россияне выпустили из Приморско-Ахтарска, Ейска и мыса Чауда в оккупированном Крыму. Все дроны удалось ликвидировать украинским Воздушным силам, что является прекрасным результатом.

Спасибо всем, кто сегодня ночью (26 мая 2024 года – 24 Канал) обеспечил этот результат. Вместе – к победе!

– констатировал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Наши защитники уничтожали воздушные цели в таких регионах:

Николаевская область;

Одесская область;

Днепропетровская область;

Полтавская область;

Запорожская область;

Хмельницкая область;

Кировоградская область;

Винницкая область;

Черниговская область.

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