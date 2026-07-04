Россияне достигли предела своих возможностей, – авиаэксперт отметил важную деталь в атаке на Киев

2 июля 2026 года Россия нанесла массированную ракетную и дронную атаку по Киеву. Такой циничный подход к ведению войны не является новым для оккупантов, однако специалистам бросилась в глаза одна важная деталь вражеских ударов.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал "24 Каналу", что анализ последних российских атак показывает практически неизменное количество ракет и беспилотников. По его мнению, это свидетельствует об ограниченных возможностях российского военно-промышленного комплекса.

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Россия накапливает ракеты для отдельных массированных ударов

Константин Криволап отметил, что последний удар по Киеву отличался от предыдущих прежде всего тем, что почти все средства поражения были сосредоточены на столице. Именно высокая концентрация ракет и дронов на ограниченной территории создала чрезвычайно большую нагрузку на украинскую систему ПВО.

Важно! Во время массированной атаки 2 июля россияне выпустили по Киеву "Калибры" прямо из порта в Новороссийске, чтобы не выводить корабли в море. В ВМС ВСУ отметили, что враг боится потерять флот и рискует собственной гаванью. Кроме того, оккупанты модернизировали эти ракеты, оснастив их кассетными боевыми частями, и вновь используют в них импортную электронику.

Однако, по его словам, если сравнивать последние массированные атаки, их масштабы почти не меняются. Каждый раз Россия использует примерно одинаковое количество баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников.

Если посчитать по количеству, то было 73 ракеты, затем 74. Дронов – 656, 661, сейчас около 500. Порядок тот же самый. Это говорит о том, что россияне вышли на предел своих возможностей,

– сказал Криволап.

Он отметил, что ракеты "Циркон" также следует относить к баллистическим целям, ведь именно такими средствами их приходится перехватывать.

Кремль пытается оказывать психологическое давление на украинцев

По мнению авиаэксперта, Россия сейчас фактически использует вооружение "с ходу", не создавая значительных запасов. В то же время часть стратегического резерва оккупанты, вероятно, расходуют именно сейчас. В то время, когда ведутся разговоры о возможных переговорах, а Украина наносит все более болезненные удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Авиационный эксперт об атаке на Киев 2 июля: видео

Криволап считает, что Кремль сознательно концентрирует атаки именно на Киеве, надеясь сломить моральный дух украинцев и заставить их согласиться на российские условия.

Но украинцы не сдаются. От таких атак у людей только растет злость на врага,

– подчеркнул он.

За время полномасштабной войны террор против гражданского населения в Украине должен был показать Кремлю, что это плохая стратегия, которая не приносит ожидаемого результата.