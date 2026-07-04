Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що аналіз останніх російських атак демонструє майже незмінну кількість ракет і безпілотників. На його думку, це свідчить про обмежені можливості російського військово-промислового комплексу.

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Росія накопичує ракети для окремих масованих ударів

Костянтин Криволап зазначив, що останній удар по Києву відрізнявся від попередніх насамперед тим, що майже всі засоби ураження були зосереджені на столиці. Саме висока концентрація ракет і дронів на обмеженій території створила надзвичайно велике навантаження на українську систему ППО.

Важливо! Під час масованої атаки 2 липня росіяни випустили по Києву "Калібри" прямо з порту в Новоросійську, щоб не виводити кораблі в море. У ВМС ЗСУ зазначили, що ворог боїться втратити флот і ризикує власною гаванню. Крім того, окупанти модернізували ці ракети касетними бойовими частинами та знову використовують у них імпортну електроніку.

Проте, за його словами, порівнюючи останні масовані атаки, їхні масштаби майже не змінюються. Кожного разу Росія використовує приблизно однакову кількість балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників.

Якщо порахувати по чисельності, то було 73 ракети, потім 74. Дронів – 656, 661, зараз близько 500. Порядок один і той самий. Це каже про те, що росіяни вийшли на межу своїх можливостей,

– сказав Криволап.

Він зазначив, що ракети "Циркон" також варто відносити до балістичних цілей, адже саме такими засобами їх доводиться перехоплювати.

Кремль намагається психологічно тиснути на українців

На думку авіаексперта, Росія зараз фактично використовує озброєння "з коліс", не створюючи значних запасів. Водночас частину стратегічного резерву окупанти, ймовірно, витрачають саме зараз. Тоді, коли тривають розмови про можливі переговори, а Україна завдає дедалі болючіших ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Авіаційний експерт про атаку по Києву 2 липня: відео

Криволап вважає, що Кремль свідомо концентрує атаки саме на Києві, сподіваючись зламати моральний дух українців і примусити їх погодитися на російські умови.

Але українці не здаються. Від таких атак у людей лише зростає злість на ворога,

– наголосив він.

За час повномасштабної війни, терор цивільного населення в Україні мав би показати Кремлю, що це погана стратегія, яка не дає очікуваного результату.